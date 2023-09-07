Священник збудував землю на самовільно захопленій ділянці

СБУ викрила на проросійській агітації настоятеля храму у Тячівському районі, що належить до Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті. У соцмережі він публікував матеріали, в яких ображав вірян інших конфесій, закликав до об’єднання з Росією і поширював символіку комуністичного режиму.

«Будучи керівником територіального благочиння, яке одним із перших з початку повномасштабного вторгнення вийшло з-під юрисдикції Московського патріархату, священнослужитель намагався жодним чином не допустити переходу громади до ПЦУ. На власній сторінці у соцмережах священник пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку», – повідомляє СБУ.

Під час обшуків у нього вдома і в церкві вилучили комп’ютерну техніку із доказами, агітаційно-пропагандистські матеріали російських авторів, брошури сепаратистського змісту. У вилучених книжках принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них.

«В окремих брошурах заперечується право України на незалежність і наголошується, що "Київ, без великої росії, і окремо від росії, немислимий в жодному випадку". СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-Руси" та молилися за "спасение россии", а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців», – розповіли у СБУ Закарпаття.

фото СБУ

Як повідомляє закарпатський журналіст Віталій Глагола, священник, якому вручили підозру, це Венедикт Хромий.

«Кум дружини Віктора Медвечука Оксани Марченко. З початку війни він неодноразово висловлював антиукраїнські погляди. 24 лютого 2022 року він публікував звернення патріарха Кіріла. Також він репостив дописи місцевих депутатів від ОПЗЖ і навіть Шарія. Венедикт Хромей підтримує ідеологію "русского міра", є ярим прихильником "радикального русинства"», – пише Віталій Глагола.

Скріни Facebook дописів Венедикта Хромого

Правоохоронці встановили, що настоятель церкви незаконно зайняв земельну ділянку, на якій збудував церкву. Настоятелю храму повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму), також розпочали кримінальне провадження за ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).