Віталій Хромей є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко

На Закарпатті вдруге судили настоятеля храму «Всіх святих» УПЦ МП у Тячівському районі Віталія Хромея. На цей раз кума дружини Віктора Медведчука визнали винним у самовільному будівництві на захопленій земельній ділянці. Рахівський міськрайонний суд призначив священнику 34 тис. грн штрафу і дозволив жити у будинку, зведеному всупереч закону.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 березня, Віталій Хромей у 2015 році самовільно зайняв земельну ділянку у селі Біла Церква, площею 0,045 га, яка є комунальною власністю Солотвинської селищної ради. Протягом наступних восьми років священник звів на захопленій землі двоповерховий будинок, площею 450 м2.

Під час судового засідання Віталій Хромей визнав вину частково і сказав, що не порушив закон, бо розпочав будівництво споруди, тому що не мав, де жити. У свою чергу свідки – посадовці селищної ради і ДАБК – підтвердили суду, що в обвинувачений не звертався за дозволами на землю і не мав права проводити будівництво.

Суд врахував позитивну характеристику настоятеля храму, видану Хустської єпархією УПЦ МП і те, що Віталій Хромей вже відбув покарання – рік умовного терміну – за пропаганду комуністичного режиму.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала священника винним у самовільному будівництві на захопленій земельній ділянці і призначила йому 34 тис. грн штрафу. Також засуджений має сплатити 26 тис. грн за проведення судових експертиз. Суд дозволив залишити у володінні Віталія Хромея незаконно зведений будинок.

Нагадаємо, у вересні 2023 році СБУ викрила настоятеля храму «Всіх святих» УПЦ МП Віталія Хромея на проросійській агітації. У соцмережі він публікував матеріали, в яких ображав вірян інших конфесій, закликав до об’єднання з Росією і поширював символіку комуністичного режиму. За це у грудні 2023 року Рахівський районний суд призначив священнику рік умовного терміну. Віталій Хромей (архімандрит Венедикт Хромий) – активний прихильник «русинського руху» на Закарпатті, він є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.