За підтримку Росії у соцмережах волинянину загрожує до пʼяти років тюрми

Правоохоронці викрили 26-річного мешканця Волинської області, який неодноразово підтримував російську агресію у соцмережах. За скоєне чоловіку загрожує до пʼяти років обмеження або позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба СБУ у пʼятницю, 15 серпня.

За даними слідства, 26-річний чоловік неодноразово публікував матеріали на своїй сторінці у фейсбуці, що виправдовували збройну агресію Росії проти України. У своїх дописах він перекладав відповідальність за війну на українських студентів, які брали участь у Революції Гідності, підтримував російських бойовиків та принижував українців.

Як повідомили ZAXID.NET джерела у правоохоронних органах, затриманий – вірянин УПЦ МП із міста Володимир. Чоловік публікував дописи, що розпалювали релігійну ворожнечу й називав себе «іподияконом УПЦ».

Слідчі повідомили волинянину про підозру за за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження або позбавлення волі.