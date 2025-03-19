Микола Хлань під час літургій вихваляв Путіна й звинувачував у війні українську владу

Славутський міськрайонний суд виніс вироку настоятелю храму Шепетівської єпархії УПЦ МП Миколі Хланю за підтримку російської агресії та розпалювання релігійної ненависті. Обвинуваченому призначили 4 роки тюрми з відстороненням від посади священнослужителя на три роки.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, правоохоронці викрили настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП наприкінці квітня 2024 року. Під час розслідування зʼясувалося, що від початку повномасштабного вторгнення протоієрей Микола Хлань проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна й звинувачував у війні українську владу. Крім того, він поширював на своїй сторінці «Вконтакте» російську пропаганду.

«Так, наприклад, збройну агресію РФ підозрюваний називав “громадянським конфліктом” та ображав парафіян інших релігійних громад. Він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора», – інформували в СБУ.

Суддя Ірина Маршал визнала Миколу Хланя винним за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та за іншими ознаками) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України й призначила 4 роки тюрми з відстороненням від посади священнослужителя на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.