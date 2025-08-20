Шипшину та продукти з неї вирористовують для виробництва харчів, вітамінних добавок, доглядових засобів тощо

У Львівській області восени поточного року планують почати створювати найбільшу у західному регіоні України плантацію шипшини. Фермерське господарство «Дактиль-Агро» має намір висадити цю рослину на ділянці площею 85 га. Про це йдеться на платформі «Суперагроном».

Найбільший шипшиновий сад на заході планують висадити у Грабовецько-Дулібівській громаді в урочищі Шепільське. Його площа становитиме 85 га, розповів співвласник і директор фермерського господарства «Дактиль-Агро» Любомир Кащук. Ділянку його компанія взяла в оренду ще 2021 року і тоді ж планувала висадити пробну партію кущів шипшини.

«Ділянка була в занедбаному стані, заросла бур’янами та кущами, тому підготувати її до осінньої висадки саджанців було непросто. Зима 2021-2022 року була важкою, і в погодному плані також. Через гибель більше 60% саджанців було прийнято рішення про передисковку цієї площі і підготовку до повторної осінньої висадки з агротехнічними корективами», – розповів фермер.

За його словами, наміри щодо створення саду довелося відкласти через війну – більшість розсадників тимчасово зупинили діяльність або ж були знищені. Лише торік, каже Любомир Кащук, деякі господарства почали приймати замовлення на шипшинові кущі на 2025-й.

Восени «Дактиль-Агро» має намір почати висаджувати шипшину спочатку на 30 га, а згодом збільшити площу під цією культурою до 85 га.

«Якщо не буде форс-мажорів в наступні періоди, то до 2030 року ця площа має вийти на планове плодоношення 1-1,5 кг з куща», – розповів директор господарства.

Згідно з британської даними маркетингової агенції Persistence Market Research, 2024 року обсяг світового ринку шипшини сягнув 397,6 млн доларів. До 2034-го він щороку зростатиме на 6%. Найбільшими виробниками продуктів з шипшини (напої, екстракти, оброблені плоди та інше) є європейські країни, за ним йдуть фермери з Північної Америки та Азії.

Шипшину та продукти її переробки використовують у харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловості. Зокрема, в Україні в аптеках продаються сушені плоди, екстракт «Холосас» та інші, у Болгарії вирощують шипшину для виробництва ароматичних олій із цвіту.

Найбільшою плантацією цієї ягоди в Україні вважається сад фермерського господарства «Горіх Причорномор’я» у селі Троїцьке на Одещині, його площа становить 100 га. Чимало фермерів вирощують шипшину й у західних областях, зокрема на Львівщині неподалік Буська кооператив «Як бджола» має насадження на 20 га.

ТзОВ «Дактиль-Агро» було засноване 2016 року у селі Дуліби Стрийського району. Основний вид діяльності – вирощування зернових культур. Земельний банк – 230,25 га. Чистий дохід за 2024 рік – 2,61 млн грн, згідно з даними платформи Vkursi. Власниками компанії є Любомир Кащук (66,3%) та Мирослава Стефура (33,7%). Любомир Кащук упродовж 2019-2020 рр. був головою Стрийської районної адміністрації, нині він є депутатом Стрийської міської ради (партія «Європейська солідарність»).