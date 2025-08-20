Емі Адамс була номінована на «Оскар» вже шість разів, але досі не отримала цю статуетку. Проте любимо ми її не за нагороди (яких у неї і без «Оскара» не бракує). Емі Адамс – чудова акторка, одна з найкращих у своєму поколінні. Вона зуміла продемонструвати свій талан у різних жанрах. 20 серпня Емі Адамс відзначає свій день народження. Чудова нагода подивитися фільм за її участі (або передивитись, бо знімалась вона у справжніх гітах).

«Сумнів» (Doubt, 2008)

Філіп Сеймур Гоффман грає священника при католицькій церковній школі, у директорки якої, сестри Бовьє (Меріл Стріп), є сумніви щодо його репутації. Спочатку вона натякає про це сестрам, а потім, коли з’явилися докази більш близьких стосунків з одним з учнів, звинувачує його у розбещенні неповнолітніх, про що розповідає і матері хлопичка. Втім, та каже, що отець Флінн – єдина людина, яка розуміє її дитину, у якої складнощі з адаптацією, через що довелося змінити школу. Емі Адамс грає сестру Джеймс, яка перебуває під впливом директорки і якій важко мати думку, що не співпадає з позицією керівництва.

«Американська афера» (American Hustle, 2013)

Кінець 1970-х років. Історія фокусується на епізоді з життя одного з найвидатніших шахраїв тих часів Ірвінга Розенфельда, що працює пліч-о-пліч із спокусливою британкою і за сумісництвом його коханкою Сідні Проссер (Адамс). У нелегкий період свого життя Розенфельду і Проссер доведеться працювати з неврівноваженим агентом ФБР Річі Дімацо. Дімацо вводить парочку в злочинний світ впливових мафіозних босів і звичайних політиканів з Нью-Джерсі, яких їм доведеться вивести на чисту воду. У фільмі також зайняті Дженніфер Лоуренс, Джеремі Реннер та Роберт Де Ніро.

«Великі очі» (Big Eyes, 2015)

Тім Бертон, о диво, зняв байопік. Картина «Великі очі» переповідає версію драматичної історії, яка сталася 50 років тому. У 1960-ті роки художниця Маргарет Кін подала в суд на свого чоловіка Волтера та звинуватила його в тому, що він привласнів авторство її робіт. Саме вони зробили Кіна відомим художником. Роль Волтера зіграв Крістоф Вальц, володар «Оскара» та «Золотої пальмвої гілки», а за роль його дружини Емі Адамс уже має «Золотий глобус».

Трагедія людини, яка має приховувати свій талант, втілена Бертоном без притаманної йому яскравої екстравагантності, проте із непересічним талантом. Фільм про мистецтво та піар, про вміння подавати та продавати – тема для Бертона не чужа. І вирішує він її елегантно, емоційно та по-бертонівськи, узагальнюючи почуття та проблеми.

«Нічні звірі» (Nocturnal Animals, 2016)

Фільм Тома Форда змішує реальність та спогади. У головної героїні (Емі Адамс) два розлучення. Вона отримує рукопис роману, який написав її перший чоловік (Джейк Джилленгол). Вона почитає читати роман і повністю занурюється у його події. Чоловіка разом з сім’єю на дорозі переслідують хулігани, і після зустрічі з ними подальший сюжет перетворюється на історію помсти.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Прибуття» (Arrival, 2016)

Луїза Бенкс (Адамс) – досвідчена професорка лінгвістики, яка опиняється в центрі неймовірних подій. Коли на Землі несподівано починають приземлятися загадкові гігантські космічні кораблі, людство починає бити на сполох, передчуваючи страшну загрозу. Жінка та її команда повинні знайти спосіб зв’язку з інопланетними гостями, сподіваючись якомога швидше розгадати таємницю їхнього прибуття на планету. Драма від режисера Дені Вільнева.

«Влада» (Vice, 2018)

Фільм розповідає історію злету та падіння Діка Чейні, одного з наймогутніших і найбільш впливових віце-президентів в історії США. Чейні служив під керівництвом Джорджа Буша мол. з 2001 по 2009 рік, раніше встигнувши попрацювати в адміністраціях Річарда Ніксона, Джеральда Форда і Джорджа Буша старшого. Також Дік відомий як ярий прихильник війни з тероризмом в Іраку. У 2009 році Чейні покинув свою посаду з рейтингом схвалення 13%. Чейні зіграв Крістіан Бейл, який набрав для цього, мабуть, рекордну вагу за всю свою фільмографію. А роль його дружини зіграла Емі Адамс (номінація на «Оскар»).

«Гострі предмети» (Sharp Objects, 2018)

Журналістка (Емі Адамс) повертається у рідне містечко, щоб писати про розслідування страшних вбивств. Вона серйозно травмована тим, що пережила у юності. У неї проблеми з довірою до людей та дуже складні стосунки з матір’ю.

«Сільська елегія» (Hillbilly Elegy, 2020)

Дія фільму відбувається під час повоєнної економічної кризи в середині минулого століття і ґрунтується на реальних подіях, описаних у книзі нинішнього віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса. Головні персонажі фільму – члени невеликого сімейства: літня бабуся, її недолуга дочка та двоє дітей.

Джеймс поспішає додому. Телефонний дзвінок змусив його кинути навчання. Його виростила мати (Емі Адамс), яка так і не змогла вийти заміж, а також реалізуватися в житті, проте їй допомагала бабуся. Але між ними ніколи не було миру. Джеймс запам'ятав, як Бев намагалася безуспішно боротися зі своєю залежністю. Його вступ до університету став тією надією, якої не вистачало цій сім'ї. Але зараз хлопець задумався над тим, чого ж він хоче сам. Можливо, поїздка додому дозволить йому розібратися зі своїми мріями і бажаннями?

«Зачарована» (Enchanted, 2007)

Жизель (Емі Адамс) з мультиплікаційної країни силою злої магії відправляє в наш світ жорстока королева. Правителька країни не хоче, щоб та зустрічалася з її названим сином – спадкоємним принцом. І ось нещасна героїня потрапляє в зовсім незнайоме їй і вкрай жорстоке місце – сучасний Мангеттен.