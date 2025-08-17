Роберт Де Ніро народився 17 серпня 1943 року

Роберт Де Ніро – легендарний актор. Його ролі у більшості фільмів стали культовими, а він отримав два «Оскари». На цьогорічному кінофестивалі актор отримав «Золоту пальмову гілку». Загалом у фільмографії Роберта Де Ніро ‒ понад 150 фільмів. З нагоди його уродин (актор народився 17 серпня 1943 року) ми хочемо нагадати кілька картин за його участі, які обов’язково потрібно подивитись (або передивитись ще раз). Показово, що більшість з них зняв Мартін Скорсезе, з яким актора пов’язують давня дружба та плідна співпраця.

«Хрещений батько 2»

The Godfather Part II, 1974

24 березня 1972 року відбулася премʼєра культового гангстерського фільму «Хрещений батько», знятого режисером Френсісом Фордом Копполою за однойменним романом Маріо Пʼюзо. На думку Американського інституту кіномистецтва, стрічка визнанана найкращим гангстерським фільмом і є одним з найкращих фільмів в історії кінематографу. Майстерно переплітаючи сцени минулого та сьогодення, Френсіс Форд Коппола в центр драми висуває представників нового покоління гангстерського клану — дона Корлеоне та його сина, для яких не існує моральних пересторог на шляху досягнення поставленої мети. Цікаво, що Марлон Брандо та Роберт Де Ніро отримали «Оскар» за виконання ролі Віто Карлеоне.

«Таксист»

Taxi Driver, 1976

Цей фільм приніс Скорсезе «Золоту пальмову гілку», а от «Оскара» – ні. Проте його і зараз вважають одним з найкращих фільмів режисера.

Події відбуваються у рідному місті Скорсезе та Де Ніро, Нью-Йорку. Тревіс Бікл служив в армії, а тепер щоночі їздить за кермом таксі. До цієї роботи його привело безсоння. Вільний час Бікл проводить в кінотеатрах для дорослих, де крутять порно, або безцільно катається по місту.

Від тотальної самотності Тревіс пробує врятуватися за допомогою Бетсі, дівчини з передвиборного штабу сенатора Палантайна. Однак стосунки швидко завершуються.

Бікл перемикає увагу на юну повію Айріс: йому хочеться врятувати дівчинку від сутенера і повернути її до батьків і в школу. Скороминуща зустріч з клієнтом-бізнесменом штовхає Бікла до думок про насильство, яке б очищувало. Так в його арсеналі з'являються чотири пістолети, а в голові – ідеї про те, кого вбити першим. Роль Бекла стала однією з найкращіх у кар’єрі Де Ніро. Також фільм зробив відомою 14-річну Джоді Фостер, хоча і не став її дебютом: акторка знімається з 1970-го року.

«Мисливець на оленів»

The Deer Hunter, 1978

У 1967 році Майкл, Нік і Стівен жили і працювали в Клертоні, маленькому промисловому містечку, головною пам'яткою якого можна вважати сталеливарний завод. Незважаючи на таємну закоханість Майкла в Лінду, дівчину Ніка, у компанії панує згода і дружба: всі троє, як і раніше, люблять разом полювати на оленів, а коли почалася війна у В'єтнамі, всі вони увійшли до резерву американської армії. Одного разу у них з'являються відразу дві події, які необхідно як слід відсвяткувати: весілля Стівена та заклик із резерву, всіх трьох збираються відправити до В'єтнаму. Опинившись у В'єтнамі, нерозлучні друзі потрапляють не тільки на війну, а й у полон до в'єтконгівців, де на них чекає не одне жорстоке випробування, що докорінно змінило світогляд кожного з них. Один із найкращих фільмів Майкла Чиміно.

«Скажений бик»

Raging Bull, 1980

Джейк ЛаМотта – боксер. І всі його психологічні й сексуальні комплекси люто викидаються на боксерському ринзі. Під гарячу руку йому попадається рідний брат...

«Одного разу в Америці»

Once Upon a Time in America, 1984

Серджіо Леоне знімав вестерни, проте вирішив розширити жанрові рамки та зняв історію гангстерської Америки. Фільм про дружбу, зраду, поліцію та мафію став культовим. Цьому багато в чому сприяли пам'ятні ролі Роберта Де Ніро і Джеймса Вудса, а також музика традиційного партнера Леоне Енніо Морріконе.

Нью-Йорк, початок двадцятих, банда хлопчаків, які надто рано подорослішали, орудує в шумному єврейському кварталі, займаючись дрібними крадіжками, зухвалими пограбуваннями та іншими незаконними справами. Мрія підлітків – розбагатіти та стати впливовими. Вони виросли, і тепер у їх планах пограбування Федерального банку.

«Сутичка»

Heat, 1995

Бойовик Майкла Манна отримав сім номінацій на престижні кінопремії і став одним з найуспішніших фільмів режисера. Фільм «Сутичка» ‒ кримінальна драма про протистояння злочинців і поліцейських. Ніа Макколі (Роберт Де Ніро) та його банда здійснює зухвалі, але продумані пограбування в передмісті Лос-Анджелеса і в самому місті. Одного разу бандити потрапляють в халепу: одному з них зносить дах, і він вбиває одного з охоронців без будь-якої причини. Нілу Доводиться міняти план та тікати. Розслідування злочину передають досвідченому лейтенанту Вінсенту Ганну (Аль Пачіно).

«Хвіст крутить собакою»

Wag the Dog, 1997

Дві номінації на премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль (Дастін Гоффман) і найкращий фільм. Фільм став класикою для любителів інформаційних воєн і політичного піару.

Незадовго до президентських виборів в Білому Домі розгорається скандал: главу держави підозрюють в сексуальних домаганнях. Його рейтинг не здатний пережити подібних звинувачень, і серйозно загрожує такому близькому до другого терміну на посаді.

Помічник президента Конрад Брін вирішує змістити акценти і створити більш резонансну подію, здатну відволікти громадян від адюльтера. Він наймає голлівудського продюсера Стенлі Мотсса і разом вони вигадують неіснуючу війну в Європі. Американські солдати захищають мирних жителів, а президент виступає в ролі людини, що контролює ситуацію.

«Знайомство з батьками»

Meet the Parents, 2000

Фільм режисера Джея Роуча розкриває комедійний талант Де Ніро. Гей Фокер (Бен Стіллер), скромний працівник лікарні, збирається одружитися з чарівною Пем (Тері Поло), але вирішує спочатку познайомитися з батьками коханої. Справити на них добре враження, як невдовзі з'ясовує герой, важко: татусь Пем, Джек Бернс (Роберт Де Ніро), — колишній агент ЦРУ, спеціаліст з психології серійних вбивць, готовий у кожному бачити злочинця та наркомана.

«Ірландець»

The Irishman. 2019

Дія «Ірландця» Мартіна Скорсезе розтягнута на десятки років. Не набагато менше триває і сам фільм. Протягом 209 хвилин ми маємо можливість спостерігати за життям мафіозі Френка Ширана на прізвисько «Ірландець», на рахунку якого загибель двадцяти п'яти гангстерів, в тому числі знаменитого профспілкового діяча Джиммі Хоффи.

Першу годину фільму треба просто пережити, щоб потім насолоджуватись бездоганними акторськими роботами Роберта Де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пеші.

Віртуозність усієї «старої кавалєрки», включно зі Скорсезе, нівелює усі недоліки першої частини, перетворюючи картину на справжню гру у бісер, від якої просто неможливо відвести очей.

Винятково на таланті та техніці, без жодних атракціонів усі вони, крізь дещо недолугі спецефекти та невиправдані паузи, дістаються геніального фіналу.

«Вбивці квіткової повні»

Killers of the Flower Moon, 2023

Три з половиною години режисер розповідає про вбивства корінного населення Північної Америки, індіанців племені осейдж. На безплідні землі, куди їх переселив уряд США, знайшли нафту. Через це корінні американці були практично винищені. Паралельно режисер розповідає про становлення ФБР.

Мабуть, це найсильніший та найжорсткійший фільм про геноцид корінного населення Америки. Фільм знятий на основі однойменної документальної книги журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році. Книга розповідає про серію жорстких вбивств, скоєних на території штату Оклахома, де жили індейці племені осейдж. Ці злочини стали одним із перших розслідувань ФБР. Повна назва книги Книга отримала назву «Вбивці квіткової повні: таємниця індіанських убивств та народження ФБР». Це детективний нон-фікш великою мірою зосереджений саме на розслідуванні.