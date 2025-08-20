В Україні викрили схему продажу російських препаратів

Національна поліція викрила схему постачання російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу. Прибутки від реалізації препаратів отримували російські бізнесмени. Про це у середу, 20 серпня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, член російської академії медичних наук, який володіє фармацевтичним холдингом в Росії, на початку 2000-х років створив дочірнє підприємство в Україні зі схожою назвою. Після 2014 року для обходу санкцій холдинг створив виробництво препаратів на території європейської країни, що межує з Росією. Там змінювали пакування російських ліків для маскування продукції під європейську.

«До цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства», – йдеться у повідомленні ОГП.

Слідчі встановили, що після початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія, яка є офіційним представником російського холдингу в Україні, продовжила свою роботу. За три роки в Україні продали російських препаратів на понад 270 млн грн. Частину зароблених на продажах грошей виводили на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара — громадянина Росії.

«Низку препаратів виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я», – наголосили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці здійснили низку обшуків, під час слідчих дій вилучили 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з листуванням між керівниками української компанії та російського холдингу, у якій обговорювався розподіл прибутку, виведення грошей, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.

Наразі у межах слідства у центрі Києва наклали арешт на будинок площею понад 700 м², який належить власнику російського холдингу. Будівлю використовували як офіс та склад гомеопатії. Також ініційоване скасування реєстраційних посвідчень і держреєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.

Слідчі оголосили підозри організатору та усім учасникам схеми в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).