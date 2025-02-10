На контрабанді викрили чернівчанина і громадянина Молдови

У понеділок, 10 лютого, львівські митники зупинили контрабанду лікарських препаратів в пункті пропуску Краковець – Корчова на 1,3 млн грн. Напередодні в тому ж пункті пропуску виявили спробу нелегального ввезення препаратів російського виробництва. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

30-річний мешканець Чернівецької області намагався незаконно ввезти в Україну 72 шприц-ручки Мounjaro KwikPen з розчинами для інʼєкцій. Орієнтовна ціна виявленого незадекларованого товару – 1,33 млн грн. Додамо, що ці ін’єкції використовують для хворих з цукровим діабетом другого типу. На чернівчанина склали протокол за порушення Митного кодексу України.

Напередодні в тому ж пункті пропуску громадянин Молдови намагався незаконно ввезти в Україну пептидні комплекси, вироблені в Росії. Ідеться про 8,5 тис. капсул, що оцінюються приблизно в 400 тис. грн. На чоловіка теж склали протокол за порушення Митного кодексу.

Чернівчанину загрожує штраф у розмірі 30% від вартості ввезеного з порушеннями товару, а громадянину Молдови – штраф на суму 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару або без.