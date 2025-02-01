Ідеться про вінтажний колекційний алкоголь

Працівники Львівської митниці в суботу, 1 лютого, виявили в пункті пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова-Краковець» контрабанду алкоголю на мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці у Facebook.

Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 21-річний мешканець Івано-Франківської області, задекларував під час митного огляду лише особисті речі. Проте під час огляду машини митники виявили в багажному відсіку 107 пляшок алкогольних напоїв – віскі, бренді, граппу, коньяк. Як видно на фото, ідеться про вінтажний і колекційний алкоголь, багато – італійського виробництва.

Митники оцінили алкоголь в орієнтовно один мільйон гривень і склали адміністративний протокол на порушника за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України – «Недекларування товарів, що підпадають під встановленні законодавством заборони і обмеження».

Чоловікові загрожує штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 5,1 тис. грн, з конфіскацією товару або без.