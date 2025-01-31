Вантажівку з контрабандним одягом затримали у Краківці у вересні минулого року

Галицький районний суд Львова покарав керівника зареєстрованої у Львові церкви християн віри євангельської «Віфанія» Ярослава Емху за перевезення контрабандного одягу під виглядом гуманітарки. Пастору призначили штраф у розмірі 100% вартості товарів – понад 1 млн грн.

Як зазначається в матеріалах справи, у вересні минулого року у пункті пропуску «Краківець» Львівської митниці затримали вантажівку, яка за документами перевозила 4 тонни гуманітарної допомоги. Товар переміщувався з Іспанії, відправником була вказала церква «Спасіння Боже», а отримувачем – зареєстрована у Львові церква «Віфанія» християн віри євангельської. Першим увагу на постанову суду звернуло видання LvivMedia, не назвавши прізвище пастора.

Під час огляду вантажівки митники виявили понад тонну нового одягу. Цей товар не був заявлений у митній декларації. Пастор Ярослав Емха листом на митницю пояснив, що товар було довантажено у Барселоні, тому вийшла некоректна декларація.

У судове засідання пастор не з’явився, хоча був належно повідомлений. Його адвокат факт недекларування товарів заперечив.

Суддя Христина Мисько визнала Ярослава Емху винним у недекларуванні товарів комерційного призначення (ст. 472 МКУ) та призначила йому покарання – стягнення у розмірі 100% вартості товарів – 1 024 402 грн. Вилучений товар постановою суду конфісковано в дохід держави. Також із пастора стягнено близько 24 тис. грн за зберігання товару на складі митниці та 605 грн судового збору. Ярослав Емха оскаржив згадану постанову в апеляції.

Про затримання вантажівки з контрабандним одягом у Краківці Львівська митниця повідомляла у вересні 2024 року. Поміж памперсів, вживаного одягу, дитячих колясок, ліжок та матраців митники виявили 4,6 тис. нових чоловічих та 2 тис. жіночих футболок, не позначених у декларації.