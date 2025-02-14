Львівська церква християн віри євангельської «Віфанія» багато років займається благодійністю, зараз активно допомагає переселенцям. Від початку повномасштабної війни церква отримала та роздала близько 20 фур гуманітарної допомоги. Нещодавно пастор цієї церкви 67-річний Ярослав Емха вперше потрапив у скандал через звинувачення у контрабанді. Під час переміщення чергової вантажівки з гуманітаркою з Іспанії львівські митники знайшли кілька тисяч незадекларованих футболок.

Футболки виявилися невикористаною рекламною продукцією компанії McDonald’s і, зрозуміло, що не призначалися для продажу. Іспанські благодійники довантажили їх як гуманітарку, не повідомивши отримувачів в Україні. У результаті, за рішення суду, незадекларовані футболки конфіскували, а пастору присудили понад 1 млн грн штрафу.

Благодійники з Іспанії та сам пастор вражені таким жорстким покаранням. У інтерв’ю ZAXID.NET Ярослав Емха розповів про згаданий випадок та про благодійну діяльність церкви.

Як змінилася благодійна діяльність за три роки повномасштабної війни?

Наша церква існує з 1936 року. Пріоритетом є не тільки релігійне пізнання, а й благочинність. Це невід’ємна частина нашої діяльності. Навіть за радянських часів, коли нам забороняли здійснювати благочинність, ми старалися помагати потребуючим людям. Хоча це каралося.

Наша благочинність розділяється на два напрямки. Ми годуємо безхатченків. Кожен тиждень готуємо близько 100 обідів та роздаємо їх щосуботи біля Порохової вежі. Там задіюються приблизно 12 представників нашої церкви, усі вони волонтери.

Інший проект нашої церкви – допомога переселенцям. На початку війни церква зосередилась на допомозі людям, які приїжджали до Львова, рятуючись від бойових дій і прагнучи перетнути кордон. Молодь працювала на вокзалі, роздавала канапки і чай прибулим зі сходу чи півдня нашої держави. Ми щодня розміщували в приміщеннях, у класах церкви близько 100 людей, забезпечували їх триразовим харчуванням, засобами гігієни, одягом, влаштовували їм можливість для відпочинку, отримання психологічної допомоги.

Благочинні обіди та роздача продуктових наборів церквою «Віфанія» (фото церкви)

З літа 2022 року наша церква перейшла до системної співпраці з переселенцями, які оселилися у Львові та Львівській області. Ми започаткували регулярну роздачу продуктових наборів, збільшивши їх кількість з 200 до 1300 щомісяця. За період війни роздали понад 24 тис. продуктових наборів. Неможливо було спокійно дивитися на черги, які стояли за продуктовими наборами у перші місяці війни. Паралельно ми виставляли гуманітарну допомогу, і переселенці собі підбирали речі.

Тоді закон був лояльніший. Фури з гуманітарною допомогою пропускали на кордоні поза чергою. Ми залучали широке коло наших друзів з Іспанії, Швеції, Німеччини, Румунії для збору і передачі в Україну гуманітарної допомоги, намагаючись охопити якнайширше коло потребуючих.

Окрім роздачі гуманітарної допомоги у Львові, ми частину відправляли на Запоріжжя, Харківщину, Херсонщину. Від початку війни і досі надаємо різноманітну допомогу нашим військовим – членам нашої церкви та іншим підрозділам.

Чи є тенденція до зменшення благодійної допомоги внутрішньої та з-за кордону? Чим це пояснити?

Є така тенденція. На це впливають різні фактори. По-перше, як в Україні, так і за межами люди змучуються від постійного фактору війни.

Скорочення внутрішніх ресурсів пов’язане з еміграцією багатьох українців, зокрема, членів нашої церковної громади за кордон, емоційним та фінансовим виснаженням жертводавців.

Зменшення зовнішньої допомоги зумовлене і тим, що війна в Україні і пов’язані з нею трагедії поступово зникають з поля уваги західних медіа. Якщо раніше це була сенсація, то зараз це буденність. Також спостерігається тенденція подорожчання продуктів, одягу, інших товарів у Європі та в Америці.

Як вдається переконувати закордонних благодійників у необхідності надалі підтримувати українців?

Нам вдається підтримувати довіру закордонних благодійників. Працюємо прозоро, знімаємо відео, висвітлюємо в соцмережах, як ми роздаємо їхні товари чи продукти.

Особливу увагу надаємо фінансовій прозорості та регулярній звітності перед жертводавцями. Між нами є довіра. За весь час у них не виникало жодних сумнівів щодо нашої доброчесності та порядності.

Упродовж повномасштабної війни наша церква отримала та роздала 20 фур гуманітарних вантажів внутрішньо переміщеним особам. Більшість цих вантажів надходила від українських церков у європейських країнах та від громад, до яких приєдналися члени нашої церкви, які виїхали за кордон на початку війни.

Пастор Ярослав Емха розповідіє про благодійну діільність церкви

На що зараз робите акцент у своїй діяльності у плані допомоги потребуючим?

Продовжуємо роздавати продуктові набори та гуманітарну допомогу. Хоча обсяги дещо зменшилися, порівняно з початком війни.

Для нас як християн важливо, щоб люди, яким ми допомагаємо матеріально, надаючи їжу чи одяг, отримували і духовну підтримку. Наше завдання – зміцнити їхню надію на перемогу та повернення до мирного життя, допомогти розвинути здатність долати труднощі, які вони вже пережили, і які, можливо, ще доведеться пережити. Запрошуємо їх на бесіди, спільні молитви, хочемо, щоб вони адаптувалися тут, не відчуваючи попередніх ран.

Робимо акцент не тільки на матеріальну, а й на душевну, духовну сферу. За потреби координуємо і допомагаємо переселенцям у соціальній сфері, намагаємося бути з ними пліч-о-пліч.

Чи сприяє держава і законодавство ефективній благодійній діяльності?

Ми від держави нічого не отримуємо в плані нашої благодійної діяльності. Розуміємо, які складні часи переживає наша держава, як важко забезпечувати соціальні статті бюджету в умовах повномасштабної війни з Росією, тому намагаємося своєю благодійною діяльністю в міру наших можливостей відповісти на ті потреби, на які держава не може відповісти.

На жаль, ми мали неприємну подію з переміщенням гуманітарної допомоги з Іспанії і суд не взяв до уваги нашу діяльність, наші пояснення.

Нещодавно ви потрапили в скандал через переміщення незадекларованих речей разом із гуманітаркою. Чому так сталося?

Справді, з 2023 року вимоги держави щодо гуманітарної допомоги стали суворіші. Якщо є такі люди, які зловживають, ми їх не підтримуємо, а навпаки осуджуємо.

Ситуація, про яку ви згадуєте, є прикрим непорозумінням, де немає жодних ознак контрабанди. Наші партнери в Іспанії, завантажуючи автомобіль із гуманітарною допомогою, без нашого відома доклали до задекларованого вантажу футболки, виготовлені McDonald’s для рекламних цілей, які не були використані. Не маючи достатніх знань про вимоги української митної служби, наші іспанські друзі вирішили, що ця рекламна продукція могла б послужити українцям. Важливо, що ці речі не призначалися для продажу, на них навіть не було цінників. Це не брендові речі, а невикористана рекламна продукція.

Вилучені на митниці футболки (фото Львівської митниці та ZAXID.NET)

Зібраний церквою гуманітарний вантаж їхав з Мадрида, а в Барселоні довантажили ці футболки, надані іншими благодійниками. Так вийшло непорозуміння. Наші пояснення, що це не є контрабанда, не взяли до уваги ні митна служба, ні суд. Ми стали жертвами системи. Але яка наша вина?!

Чи ваші іспанські партнери, які надали цю гуманітарну допомогу, надали пояснення до суду?

Вони надали пояснення, але суд їх не врахував. Іспанські колеги відреагували негативно на цю ситуацію, вони не мали таких проблем при постачанні товарів для країн Азії, Африки. Член ради пасторів Мадрида благодійник Енріке Неґро перебував з візитом у Львові і обурився цієї ситуацією. Він навіть висловив готовність особисто прибути на засідання апеляційного суду.

Ці речі мали бути призначені для молодих людей і, можливо, як змінна білизна для військових.

За рішенням суду, окрім конфіскації футболок, вам присудили ще понад 1 млн грн штрафу…

Це непосильне покарання. Ми неприбуткова організація, існуємо лише за рахунок пожертв. Тому не можемо змиритися з таким покаранням, оскаржили згадане рішення в апеляції.