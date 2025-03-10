Незадекларовані на митниці футболки виявилися рекламною продукцією McDonald’s та не призначалися для продажу

Львівський апеляційний суд скасував покарання для керівника зареєстрованої у Львові церкви християн віри євангельської «Віфанія» Ярослава Емхи, якому раніше призначили понад 1 млн грн штрафу за перевезення незадекларованого одягу разом із гуманітаркою. Справу закрили у зв’язку з відсутністю в діях пастора складу правопорушення.

У вересні минулого року під час переміщення фури з гуманітарною допомогою з Іспанії до Львова на адресу церкви «Віфанія» львівські митники виявили понад тонну нового одягу – чоловічих та жіночих футболок, які не були зазначені в митній декларації. На керівника церкви «Віфанія» Ярослава Емху склали протокол про порушення митних правил (ст. 472 МКУ).

Галицький районний суд міста Львова у січні цього року визнав Ярослава Емху винним у перевезенні контрабанди та покарав його штрафом у 100% вартості товару – понад 1 млн грн, а також конфіскував незадекларовані футболки.

Сам Ярослав Емха заявив, що з перевезенням згаданого одягу сталося непорозуміння. Футболки не призначалися для продажу, оскільки є невикористаною рекламною продукцією компанії McDonald’s. Іспанські благодійники довантажили їх як гуманітарку, не повідомивши отримувачів в Україні, тому цей товар не був вказаний у митній декларації.

«Зібраний церквою гуманітарний вантаж їхав з Мадрида, а в Барселоні довантажили ці футболки, надані іншими благодійниками. Так вийшло непорозуміння», – розповів Ярослав Емха ZAXID.NET.

У результаті Львівський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції про покарання пастора, а справу закрив у зв’язку з відсутністю в діях Ярослава Емхи складу адміністративного правопорушення.

За рішенням апеляційного суду вилучені на митниці футболки мають повернути іноземним благодійникам для митного оформлення або зворотного вивезення.