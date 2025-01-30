Одна упаковка медикаментів вартує понад 18 тис. грн

На Буковині митники на кордоні з Румунією виявили контрабанду коштовних медикаментів на суму понад 1 млн грн. Зловмисник намагався провезти в Україну ліки для лікування цукрового діабету 2 типу. Товар працівники митниці вилучили, а на правопорушника склали протокол.

В пункті пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» на кордоні з Румунією увечері 29 січня працівники Чернівецької митниці зафіксували спробу незаконного переміщення лікарських засобів, повідомили в митниці Буковини. Водій намагався перевезти в Україну 55 упаковок дороговартісного медпрепарату для лікування цукрового діабету 2 типу «Мунджаро Квікпен».

«Серед особистих речей громадянина України, який повертався з Лондона, митники виявили 55 упаковок медичних препаратів. Їх вартість становить понад 1,1 млн грн», – повідомили в Чернівецькій митниці.

Ліки «Мунджаро Квікпен» виробляють у США, і вони також використовуються в косметичній галузі для лікування ожиріння. Одна упаковка препарату коштує від 15 тис. грн.

Також 29 січня митники затримали ще громадянина Румунії, який намагався незаконно без декларування перевезти в Україну 4 упаковки ліків, орієнтовною вартістю близько 105 тис. грн. Медикаменти правоохоронці знайшли в автомобілі серед особистих речей. Зловмисник спробував перевезти ліки «Енбрель», які застосовуються лікування активного та прогресуючого псоріатичного артриту в дорослих.

За обома фактами митники склали протоколи про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Ліки тимчасово вилучено, а правопорушникам загрожує штраф в розмірі – 5100 грн.