У пункті пропуску «Устилуг» на кордоні з Польщею митники виявили у водіїв рейсового автобуса «Варшава – Луцьк» майже пів тисячі упаковок лікарських засобів. Частину препаратів у перевізників вилучили. Про це повідомила 29 січня пресслужба Волинської митниці.

«Волинські митники виявили у салоні автобуса сумку, вмісту якої вистачило б на цілий аптечний пункт. Під час складання протоколу про порушення митних правил громадяни дивувались, намагаючись довести, що виявлені у них антибіотики, гормони та вітаміни не містять наркотичних чи психотропних речовин», – йдеться у повідомленні.

У митниці зазначили, що відповідно до вимог законодавства, з-за кордону можна ввозити:

не більше пʼяти упаковок кожного найменування лікарського засобу на одну людину (крім препаратів, що містять наркотичні чи психотропні речовини);

препарати, що не перевищують зазначену в рецепті кількість, виданому на ім’я людини та засвідченого печаткою лікаря та закладу охорони здоров’я.

Так, водіям повернули по пʼять упаковок кожного препарату, а понад 200 – тимчасово вилучили. Санкція ч. 3 ст. 471 Митного кодексу (недекларування товарів) передбачає штраф із конфіскацією предметів порушення або без неї. Остаточні рішення прийме суд.