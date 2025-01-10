Керівниця благодійної організації Мукачева сказала, що коробки з медичним товаром завантажили помилково

Закарпатські митники виявили партію інфузійного розчину Finomel в мікроавтобусі, який віз з Німеччини в Україну гуманітарну допомогу. Медичні препарати, вартістю 1,5 млн грн, вилучили.

Як повідомили у Закарпатській митниці 10 січня, Mercedes-Benz Sprinter з гуманітарною допомогою заїхав через митний пост «Астей» на українсько-угорському кордоні. Вантаж доставляли благодійній організації Мукачева.

«Водій усно підтвердив, що переміщує відповідно до документів 720 кг продуктів харчування та 70 кг вживаного одягу. Митники перевірили вміст всієї “гуманітарки” і виявили 8 коробок з інфузійним розчином Finomel», – розповіли в Закарпатській митниці.

Вартість одного флакону Finomel, який впливає на утворення крові, становить близько 50 тис. грн

Водій пояснив, що товар завантажували в Німеччині і він його не оглядав. У свою чергу, керівниця благодійної організації сказала, що коробки з медичним товаром завантажили помилково, тому вона їх і не зазначила під час електронного декларування гуманітарної допомоги.

«З’ясувалося, що посадова особа німецької благодійної організації вказала у документах неправдиві відомості щодо найменування та кількості гуманітарної допомоги, які потім внесли в Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», – зазначили митники.

На іноземку склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію. Інфузійний розчин Finomel, загальною вартістю 1,5 млн грн, вилучили.