Директор підприємства-отримувача продав по дорозі товар іншій компанії

На посту «Дякове» на українсько-румунському кордоні вилучили 17 тон китайських запчастин через невідповідність документів та антидемпінгове мито. На 24-річного директора підприємства склали протокол за порушення митного законодавства.

Як повідомили у Закарпатській митниці 20 грудня, за документами, вантажівка з запчастинами українського виробництва – гвинтами, шайбами та гайками – слідувала з Македонії на адресу вітчизняної фірми. Загальна вага запчастин становила 17 тон, а вартість перевищувала 5 млн. грн.

«Під час ретельної перевірки проведено зважування та перерахунок запчастин, а відтак встановлено меншу їхню вагу, невідповідність асортименту та іншу країну походження. Насправді товар виявився китайського виробництва, відповідно на нього встановлено антидемпінгове мито», – розповіли митники.

З’ясувалося, що 24-річний директор підприємства-отримувача продав по дорозі товар іншій компанії. На нього склали протокол про порушення митного законодавства, а увесь вантаж на суму 5,3 млн. грн вилучили.