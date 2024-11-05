Митники виявили у системі холодоагент, включений до Переліку контрольованих речовин

Китайська фірма намагалася завезти в Україну машини для різання волоконним лазером. Під час огляду митники виявили в системі неліцензований парниковий газ холодоагент. Товар, вартістю 4,4 млн грн, вилучили.

Як повідомили у Закарпатській митниці 5 листопада, контейнери з холодильними машинами доставляли на адресу підприємства Вінничини. Застосувавши газоаналізатор, митники виявили у системі холодоагент, включений до Переліку контрольованих речовин, імпорт яких регулюється законодавством.

«Відомості та ліцензія, що товар містить фторовані парникові гази, були відсутні. У своєму поясненні китайська фірма визнала вину працівника, який недбало віднісся до відправки товару та не спорожнив систему», – зазначили на митниці.

На уповноваженого представника фірми з Китаю склали протокол про порушення митних правил. Санкції передбачають штраф від 50 до 100% вартості товару, та його конфіскацію. Холодильні машини за 4,4 млн. грн вилучили.