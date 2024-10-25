На підприємця склали протокол про порушення митних правил

Сербська фірма намагалася завезти в Україну без оподаткування вживані автомобільні шини на 2 млн грн. На посту «Дякове» товар вилучили закарпатські митники.

Як розповіли на Закарпатській митниці 25 жовтня, вантажівка з шинами заїхала з Румунії. За документами вона перевозила 864 шини різних розмірів і торгівельних марок, вартістю 6 тис. євро і вагою 8 тонн.

Вантажівка з шинами заїхала на Закарпаття з Румунії

«В ході проведення митного контролю виявлено неспівпадіння на 5 тонн, більшу на 236 штук кількість шин, невідповідність торгівельних марок, моделей та маркування товару. Керівник сербської фірми зазначив, що його підлеглі помилково завантажили “зайвий” товар, не вказаний ні в інвойсі, ні рахунку-фактурі та митній декларації», – зазначили митники.

На підприємця склали протокол про порушення митних правил. Його вантаж – 1,1 тис. шин, орієнтовною вартістю понад 2 млн грн, вилучили. Справу скерують до суду.