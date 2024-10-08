BMW, вартістю 1,2 млн грн, вилучили до рішення суду

Громадянин Словаччини намагався в’їхати в Україну з Угорщини на BMW 530 xDrive з підробленим дорученням. Автівку, вартістю 1,2 млн грн, вилучили до рішення суду.

Як повідомили на Закарпатській митниці 8 жовтня, заїхавши на пост «Вилок» на українсько-угорському кордоні, 23-річний словак обрав «зелений коридор». На BMW з словацькою реєстрацією в іноземця було доручення, видане нотаріусом за декілька днів до цього.

«Митники надіслали запит на адресу зазначеного нотаріуса для встановлення автентичності документів. У нотаріальній конторі відповіли, що не видавали такого доручення, тобто підпис нотаріуса був підроблений», – розповіли на митниці.

На словака склали адмінпротокол за порушення митних правил. BMW, вартістю 1,2 млн грн, вилучили до рішення суду.