Хоча енергообладнання звільняється від сплати митних платежів при імпорті, при перетині кордону його потрібно декларувати

У четвер, 19 вересня, у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» у мікроавтобусі 22-річного закарпатця митники виявили десятки незадекларованих інверторів та акумуляторів з Чехії, загальною вартістю мільйон гривень, а також мисливську рушницю. Товар вилучили, за ввезення зброї без документів чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Закарпатській митниці, під час проходження митного контролю водій Mercedes-Benz Sprinter обрав «зелений коридор», чим підтвердив, що не ввозить в Україну товар, що підлягає обов’язковому декларуванню. На підставі оцінки ризиків митники скерували автіку на сканування і встановили, що в салоні знаходяться коробки із імпортним товаром.

«Хлопець зізнався, що віз 2 гібридні інвертори та 23 літій-іонних акумуляторів з Чехії в Україну на прохання знайомого. Орієнтовна вартість виявленого сягає мільйон гривень. Хоча товар – у переліку енергообладнання, яке звільняється від сплати митних платежів при імпорті, при перетині кордону його обов’язково потрібно декларувати», – зазначили на митниці, зазначивши, що склали на закарпатця адмінпротокол за порушення митних правил.

Крім незадекларованого імпортного товару, митники виявили серед особистих речей водія пневматичну рушницю, калібру 5,5 мм, яку той ввозив без дозвільних документів. Про ознаки кримінального порушення повідомили правоохоронців.