Водій намагався завезти плати в Україну з ЄС

Митники поста «Астей» виявили в мікроавтобусі 46-річного закарпатця 60 електронних плат загальною вартістю понад 2 млн грн. Водієві загрожує штраф у розмірі 30% вартості незадекларованого товару.

Як повідомили у Закарпатській митниці 26 серпня, повертаючись з Угорщини, закарпатець заявив митникам, що везе виключно особисті речі, відмовившись заповнювати митну декларацію. Під час перевірки авто, на передньому сидінні водійського салону митники виявили картонну коробку з 60 електронними платами іноземного виробництва.

«Перевізник одразу ж “скинув” вину на товариша, який за кордоном попросив його доставити коробку з “невідомим” вмістом в Україну. За попередньою оцінкою, в інтернеті ціна на аналогічні електронні плати стартує від 35 тис. грн за штуку. Комерційний товар, попередньо оцінений у понад 2 млн грн, вилучено», – розповіли на митниці.

На водія склали протокол про порушення митних правил за ч.2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами). Санкція статті передбачає штраф в розмірі 30% вартості цих товарів.