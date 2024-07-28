Митники зупинили вантажівку з товарами на понад 127 тис. євро

На Закарпатті митники вилучили в іноземного бізнесмена, який намагався обійти повну сплату митних платежів, 2,5 тонни мармурових плиток на 5,5 млн грн. Чоловік намагався провезти товар за заниженою митною вартістю через угорсько-український кордон, повідомили у пресслужбі Закарпатської митниці у неділю, 28 липня.

У пункті пропуску «Чоп – Захонь» співробітники управління боротьби з контрабандою та митних правил Закарпатської митниці виявили порушення митного законодавства з боку іноземного громадянина. На кордоні затримали вантажівку з товаром, який намагалися провезти, не сплачуючи повне мито.

«У зону митного контролю прибула вантажівка з товаром “комплекти із мармурових елементів: плитки, кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю”, торгової марки “Bufalini Marm”, італійського виробництва, загальною вагою 2,5 тонни, вартістю 69,1 тис. євро. Відправником товару зазначалася італійська фірма, продавцем – англійська, а отримувачем – українська», – повідомили у пресслужбі Закарпатської митниці.

Інспектори виявили невідповідність у заявленій інформації про вартість товару – реальна ціна плиток становить 123,7 тис. євро. Відповідно до ч. 1 статті 483 Митного кодексу України співробітники вилучили товар. Справу скерують до суду.