Якщо написати в пошуковику «трюфель Карпати», то сторінка видасть десятки посилань на неймовірні історії про щасливців, які знаходили рідкісні й шалено дорогі трюфелі в Карпатах – на Львівщині, в Закарпатті і навіть на Буковині. Такі історії є на новинних сайтах, в групах грибників-любителів в соціальних мережах, та навіть деякі працівники національних природних парків розповідають про «чудові знахідки».

Також в мережі є десятки оголошень про продаж українських, часто саме карпатських, трюфелів, свіжих або сушених, білих або чорних. Ціни різні, в середньому 5-8 грн за один грам. У коментарях в «грибних» групах теж є багато порад «здати в ресторан», а дехто каже, що продав свою знахідку миттєво – не встигла навіть черга вишикуватись.

Та чи справді в Карпатах росте той самий трюфель, що є зіркою і вишуканим делікатесом європейських ресторанів?

Білий трюфель в Карпатах

В улюбленій багатьма львів’янами фейсбук-групі «Грибники Львівщини» можна знайти десятки фото, де люди питають, чи це трюфель вони знайшли. У коментарях їм заздрять, їх вітають, розпитують де і як шукали – адже трюфель або «земляне серце» росте під землею і шукають його спеціально навчені свині або ж собаки. Лише деякі види ростуть ближче до поверхні землі, і часом їх можна знайти випадково.

Під більшістю таких фото губиться коментар адміністраторки групи Оксани Яців про те, що «справжній трюфель в Карпатах не росте, на фото – хойроміцес меандровий». Зрідка хтось також намагається перебити хор захвату жорстокою правдою, проте майже завжди – безуспішно.

Хойроміцес меандровий (Choiromyces meandriformis) належить до сім’ї трюфелевих і його справді називають білим трюфелем. Він росте в Карпатах. Також його називають ще трюфелем троїцьким або польським. Проте найбільш поширена народна назва – свинячий трюфель.

Карпатський білий трюфель - це, насправді, свинячий трюфель, умовно їстівний гриб, а в деяких країнах - отруйний (фото сайту Світ грибів України)

Можливо, назва пов’язана з тим, що цей гриб в лісах часто розривають дикі кабани, тож люди можуть побачити з-під землі його верхівку. А, може, це тому, що для людей цей гриб є умовно-їстівним (гриб четвертої категорії). Тобто ним можна отруїтися, якщо не приготувати. Ступінь отруєння може бути легким чи важчим – це залежить від особливостей кожного організму та стадії стиглості гриба. В Іспанії, наприклад, хойроміцес меандровий заборонено продавати, а у Франції та Італії його вважають отруйним.

Звісно, ресторан, що себе поважає, цей свинячий делікатес у грибника не придбає. Та й самому, мабуть, їсти його не варто, хоча кажуть, що він пахне горіхами і пармезаном. Ніби трюфель, але все ж не той, за якого його хочуть видавати.

Схожі на трюфелі гриби

Також в лісах Карпат можна знайти гриби, що зовні схожі на трюфелі – проте лише для тих, хто в них не розбирається.

Такими грибами є, наприклад, ризопогон звичайний (четверта категорія, умовно їстівний), меланогастер строкатий (неїстівний гриб). Останній недосвідчені грибники або ж любителі сенсацій іноді помилково називають чорним трюфелем. Проте спільне з сім’єю трюфелевих у цих грибів лише те, що вони мають форму неакуратної бульби і ростуть під землею.

Меланогастер строкатий не має нічого спільного з сім'єю трюфелевих і є неїстівним грибом (фото сайту Світ грибів України)

Ризопогон звичайний - навіть поряд з трюфелями не ріс (фото сайту Світ грибів України)

Чув дзвін

Дехто на заході України називає карпатські трюфелі корбанами, мовляв, це гуцульська назва гриба. Проте корбан – це місцева народна назва гриба катателазма царська. І зовні, і на смак він не має нічого спільного з трюфелями. Хіба що він теж рідкісний, занесений в Червону книгу України.

Катателазму царську гуцули називають корбаном або ж карпатським трюфелем, проте остання назва - метафорична (фото сайту Світ грибів України)

Їстівні і смачні трюфелі

Загалом є кілька десятків різновидів трюфелів, проте благородними – тими самими делікатесними смаколиками – є лише кілька з них. Це:

Tuber aestivum – трюфель їстівний;

Tuber brumale – трюфель справжній чорний;

Tuber himalayensis – трюфель гімалайський;

Tuber magnatum – трюфель італійський або п’ємонтський;

Tuber melanosporum – трюфель перигорський;

Tuber oregonense – трюфель орегонський та ще кілька інших.

Найбільш цінні види трюфелів ростуть на півдні Франції та півночі Італії, а також в Іспанії та в деяких інших теплих куточках Європи. Окрім того, трюфель в багатьох країнах намагаються вирощувати на так званих фермах, є кілька способів робити це. Та першого врожаю можна дочекатися лише за кілька років, а вийти на промислові масштаби – взагалі за пару десятків років.

Жоден з видів їстівних трюфелів не росте в Карпатах, але…

Червона книга України

… це теж не зовсім правда. В Карпатах, а саме на Закарпатті, дуже рідко, проте все ж можна знайти справжній благородний трюфель, гриб першої категорії – це трюфель літній або їстівний (Tuber aestivum), також відомий як чорний трюфель.

Літній трюфель - єдиний справжній трюфель в Карпатах, проте збирати і продвати його заборонено, він занесений в ЧКУ (фото сайту Світ грибів України)

Цей справжній трюфель росте з червня до кінця серпня в листяних, переважно дубових лісах в ґрунті поодинці або невеликими групами. Він занесений в Червону книгу України, і збирати та продавати його суворо заборонено.

У закладах громадського харчування в Україні використовують імпортні трюфелі, а також олію і пасту з їх додаванням. Якщо вам пропонують рідкісний український трюфель – це або неїстівний гриб, або гриб від браконьєрів.