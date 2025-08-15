Є люди, які беззастережно вірять в народні прикмети, а є скептично налаштовані до них. І ті, й інші мають рацію, адже люди впродовж століть спостерігали за природою і робили висновки, на які, зрештою, могли кардинально вплинути поодинокі, проте яскраві події. У грибний сезон пропонуємо низку народних прикмет про гриби, що кожен зможе перевірити – правда чи ні.

Війна і відьми

Одна з найбільш відомих і страшних народних прикмет говорить про те, що дуже великий врожай грибів є провісником війни або подібного важкого удару: перевороту, голоду тощо, пише сайт «В лісі». Це повір’я найчастіше переказували бабусі й дідусі, які пережили Другу світову війну.

Проте і після Другої світової війни в Україні були роки, коли люди збирали небувалий врожай грибів, але нічого страшного після цього не траплялося. Врожай грибів залежить не від міжнародної політики та сусідніх країн, а від погоди. Гриби люблять вологу і терпіти не можуть посуху, на кожні 10 років припадає 2-4 роки, що надзвичайно врожайні на гриби.

Водночас українці також говорять «якщо грибівно, то й хлібівно». Врожай грибів і врожай пшениці часто бувають хорошими в один рік. Імовірно, це відбувається в роки зі сприятливою для врожаїв погодою.

Також деяких людей може налякати так зване відьмине коло в лісі – це коли гриби буквально ростуть по колу, всередині якого висихає і не росте трава. Забобонні люди не чіпають таких грибів і не заходять в коло, адже вважають, що там відбувається шабаш нечистої сили.

Коло з грибів - це межі грибниці (фото сайту В лісі)

В Ірландії та Британії такі кола в лісі називають «кільцями фей» і вважають їх магічними. За повір’ям, ці кола виникають під час хороводу фей, і якщо зайти в кільце, то можна перенестися в їхню країну.

Якщо ж подивитися на ці кола з точки зору роботи природи, то міцелій росте радіально, грибниця поступово розростається в колі, через що немає місця для росту трави, і та поступово пропадає.

Прикмети про появу грибів

Найчастіше народні прикмети все ж описують не щось страшне і містичне, а дають практичні поради. У випадку з грибами – коли і де саме їх шукати, на що звертати увагу в лісі.

Ось деякі з таких народних підказок:

якщо є мухомори, шукай поряд білий гриб;

підосичники будуть, коли з осики почне пух летіти;

мошкара зграями літає – у лісі буде багато грибів;

«сліпий» дощ (дрібний дощ під час сонячної погоди) – грибний дощ;

якщо вродило багато грибів, то й пшениці цього сезону буде вдосталь;

взимку на гілках дерев немає снігу або ж в січні сильні морози – не буде грибів навесні;

іти по гриби варто на місяць, що росте, на спадний грибів не буде;

як тільки сосна починає цвісти, у лісі з’являються маслюки;

як тільки жито встигне, варто йти за підберезниками;

багато рижиків буде там, де ростуть кедри та сосни;

побачив дві чи три веселки, збирайся в ліс по гриби.

Іноді може здаватися, що гриби хочуть щось розповісти (фото сайту В лісі)

Грибні прогнози погоди

Є низка народних прикмет, в яких прогнозується погода на наступні сезони з огляду на врожай грибів. Ось деякі з них:

якщо виросло багато опеньків, то літо вже пішло безповоротно;

пізній грибок – пізній сніжок;

якщо в лісі мало грибів, а багато жолудів, чекай суворої зими;

якщо осінь багата на гриби, то зима буде теплою.

Грибні прикмети про особисте

Звісно, люди не могли не помічати, що гриби часом виростають там, де їх не чекали. Це, певно, викликало багато питань, а в підсумку з’явилися прикмети про те, що гриби, які виросли біля порогу, – це до новин, якщо їстівні – до хороших, а гриби на стіні будівлі – до багатства.

Гриби можуть несподівано вирости не лише біля порогу, а й в саду чи навіть в горщику з домашніми рослинами. Це говорить про те, що в субстрат потрапили грибні спори. Якщо це не отруйні поганки, то переживати нема за що.

Незалежно від того, вірите ви в прикмети чи ні, завжди варто пам’ятати про те, що «хто любить землі вклонитися, той без нагороди не залишиться». Іншими словами, поважайте природу та її дарунки – хай всього буде в міру.