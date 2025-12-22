Підозрювані воювали на найгарячіших ділянках фронту

Прокурори оголосили підозру 16 громадянам України, які воювали у складі російських окупаційних формувань. Усі вони наразі перебувають в українському полоні, повідомила Донецька обласна прокуратура в понеділок, 22 грудня.

За даними слідства, йдеться про мешканців Донецької області та окупованого Криму. Їм інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідчі встановили, що шестеро з підозрюваних добровільно вступили до незаконних збройних формувань так званої «ДНР» у період 2014–2022 років. Ще десятеро долучилися до окупаційних підрозділів уже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Чоловіки обіймали посади командирів взводу та відділення, стрільців, водія-механіка, кулеметника, вогнеметника й навідника. Троє з них вступили до так званого батальйону “Беркут”, що діяв у складі окупаційних військ», – ідеться в повідомленні.

Підозрювані воювали на найгарячіших ділянках фронту, зокрема в Куп’янську, Бахмуті, Торецьку, Авдіївці, Очеретиному, Андріївці, Кучеровому Яру, Шаховому та Красногорівці.

Окрім участі у штурмах, вони чергували на блокпостах, охороняли та облаштовували бойові позиції, виконували господарські роботи. Також доставляли боєприпаси на передову, ремонтували військову техніку й зводили фортифікаційні споруди для стримування наступу Сил оборони України.

У серпні-листопаді 2025 року їх затримали українські військові на Покровському напрямку. Максимальне покарання за скоєне – довічне ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскація майна.