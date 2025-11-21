СБУ повторно затримала харків'янина за співпрацю з росіянами
Колаборант працював в окупаційній адміністрації РФ, а згодом почав відстежувати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку
Контррозвідники Служби безпеки затримали на Харківщині агента російської воєнної розвідки, який передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку. Про це в п’ятницю, 21 листопада, інформує пресцентр СБУ.
Слідчі встановили, що затриманим виявився харківський ІТ-фахівець, раніше судимий за співпрацю з росіянами.
«Тоді фігурант проживав у Куп’янському районі й в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там він налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови», – ідеться в повідомленні.
Після деокупації громади колаборант переїхав до Харкова, щоб уникнути правосуддя. У 2022 році СБУ і Нацполіція затримали фігуранта. Однак суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.
За матеріалами справи, восени 2025 року росіяни відновили зв’язок з чоловіком та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ.
Агент об’їжджав місцевість поблизу передової, де фіксував локації Сил оборони й передав їх ворогу. Для конспірації він використовував легенду про нібито поїздки до родичів, які проживали на прифронтовій території.
Правоохоронці затримали рецидивіста. Під час обшуку у квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучили смартфон із доказами роботи на ГРУ РФ, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора.
Конфісковані речі рецидивіста (Фото СБУ)
Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.