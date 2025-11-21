Затриманому оголосили підозру в державній зраді

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Харківщині агента російської воєнної розвідки, який передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку. Про це в п’ятницю, 21 листопада, інформує пресцентр СБУ.

Слідчі встановили, що затриманим виявився харківський ІТ-фахівець, раніше судимий за співпрацю з росіянами.

«Тоді фігурант проживав у Куп’янському районі й в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там він налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови», – ідеться в повідомленні.

Після деокупації громади колаборант переїхав до Харкова, щоб уникнути правосуддя. У 2022 році СБУ і Нацполіція затримали фігуранта. Однак суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.

За матеріалами справи, восени 2025 року росіяни відновили зв’язок з чоловіком та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ.

Агент об’їжджав місцевість поблизу передової, де фіксував локації Сил оборони й передав їх ворогу. Для конспірації він використовував легенду про нібито поїздки до родичів, які проживали на прифронтовій території.

Правоохоронці затримали рецидивіста. Під час обшуку у квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучили смартфон із доказами роботи на ГРУ РФ, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора.

Конфісковані речі рецидивіста (Фото СБУ)

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.