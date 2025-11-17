Зрадницею виявилася 34-річна мешканка Конотопа

Служба безпеки України у понеділок, 17 листопада, повідомила про затримання агенти російської розвідки, яка встановлювала ретранслятори для навігації ворожих дронів та ракет на півночі України.

Військова контррозвідка затримала ще одну російську агентку на Сумщині. Жінка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв’язок для ворожих дронів та ракет. Для цього вона встановлювала в області відповідні ретранслятори.

Зрадницею виявилася 34-річна мешканка Конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала роботу у телеграм-каналах. Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на потрібні для ворога частоти. Після цього агентка підшукувала покинуті будівлі і на дахах встановлювала радіомаячки.

«Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв’язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕБ», – додають у повідомленні.

Також слідчі з’ясували, що сумчанка надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї із регіональних авіабаз заховала 4G-камеру з трансляцією для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки прильотів по прикордонній місцевості.

Під час обшуків у затриманої вилучили шість смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку з куратором. Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за державну зраду. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 14 листопада правоохоронці затримали іноземця, який працював на ФСБ і коригував російські атаки по енергооб’єктах у Житомирській та Хмельницькій областях.