Місце, де знайшли українця

У горах Мармароського масиву у Румунії знайшли мертвим 28-річного українця, який нелегально перетнув кордон. Через сильну слабкість і набряк ноги він не зміг рухатися і помер ще до прибуття рятувальників. Про це повідомили румунські рятувальники, у середу, 18 березня.

Інформацію про 28-річного українця румунські рятувальники отримали після того, як у середу, 18 березня, близько 17:00 румунські прикордонники зупинили іншого українця біля підніжжя гори у селі Поєніле-де-суб-Мунте (Poienile de sub Munte або українською – Руська Поляна). Село розташоване у повіті Марамуреш на кордоні з Україною і межує із Закарпаттям та Франківщиною. Українець розповів, що разом із ним незаконно кордон перетинав ще один чоловік, який погано почувався (ймовірно, чоловіки перетнули кордон із Закарпатської області). За його словами, товариш зміг пройти лише близько 100 м вглиб Румунії, бо відчував слабкість і мав сильний набряк ноги.

Постраждалий залишився в горах на імпровізованому ліжку з гілок хвойних дерев, щоб уберегтися від контакту зі снігом і гіпотермії. Проте коли румунські рятувальники знайшли українця, він уже був мертвий.

У рятувальній службі зазначили, що загиблий українець був одягнений неналежно для таких умов – він був у легкому спортивному взутті з оголеними щиколотками та без необхідного спорядження.

«Важко зрозуміти, як 28-річний молодий чоловік зважився вирушити в гори в таких складних умовах – без мінімального спорядження, з оголеними щиколотками та в спортивному взутті. Ця ситуація ще раз підкреслює, наскільки нещадним може бути гірське середовище без належної підготовки», – повідомили рятувальники.