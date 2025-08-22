Мармароський масив лежить на кордоні України та Румунії

Понад 5 тис. українців незаконно перетнули українсько-румунський кордон через Мармароські гори за перші сім місяців 2025 року. З початку повномасштабного вторгнення налічується понад 26 тис. випадків втечі чоловіків до Румунії.

За інформацією румунської прикордонної служби, протягом перших семи місяців 2025 року на українсько-румунського кордоні виявили понад 5 тис. нелегальних мігрантів з України. Це менше, ніж торік, коли зафіксували понад 6700 нелегалів.

Українці, які потрапили до Румунії незаконним шляхом, можуть отримати тимчасовий захист, передбачений законодавством ЄС.

Прикордонники Румунії також розповіли, що були ситуації, коли українці, отримавши тимчасовий захист, поверталися до України, а потім супроводжували інших співвітчизників через кордон. У трьох таких випадках громадян України, які виконували роль провідників, було заарештовано за переправлення мігрантів.

«Показовим прикладом є випадок липня, коли прикордонники сектору прикордонної поліції Валя Вішеулуй виявили п'ятьох громадян України, які перетинали Мармароські гори. Серед них був 23-річний чоловік, який вже мав тимчасовий захист у Румунії та виконував обов'язки гіда. Його затримали та помістили під арешт на 30 днів», - йдеться у повідомленні.

Найчастіше чоловіки намагаються перейти через гори Мармарош, висота яких місцями сягає 1900 метрів. Через відсутність спорядження та екстремальні погодні умови перехід є небезпечним. Цього року румунські прикордонники у співпраці зі службами з надзвичайних ситуацій надали допомогу 150 українцям, яких виявили в горах із симптомами виснаження, гіпотермії або отриманими під час переходу травмами.

Прикордонна поліція Румунії повідомила, що у 2024 році було виявлено приблизно 13 тис. громадян України, які незаконно перетнули кордон, у 2023 році – 3800 українців, а у 2022 році – 4500 осіб. Загалом від початку конфлікту румунські прикордонники затримали понад 26 тис. громадян України, більшість з яких звернулись до Румунії за захистом.

З 24 лютого 2022 року 29 українців загинули, намагаючись переплисти Тису або перейти Мармароський масив.