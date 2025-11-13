Бойовика затримали у Литві та екстрадували в Україну

У пункті пропуску Шегині – Медика на Львівщині правоохоронці затримали українця, який воював за контрактом у складі збройних сил Росії. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 33-річний уродженець Сумщини після анексії Криму у 2014 році виїхав на окуповану територію, де оформив російський паспорт, вступив до партії «Єдіная Росія». Після цього він добровільно уклав контракт із міноборони РФ та з 2024 року як оператор БпЛА запускав російські ударні дрони по Херсону.

Бойовик втік з вогневих позицій, а потім – до Євросоюзу. Там він планував за допомогою свого українського паспорта оформити статус біженця. Його затримали у Литві та депортували до України через пункт пропуску Шегині – Медика на Львівщині.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.