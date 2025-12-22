Гуцульські буришники з бринзою. Рецепт дня0
Буришники – це традиційна карпатська страва, яку готують із картопляного пюре та подають як заміну хліба. Вони нагадують зрази й часто містять бринзу прямо в тісті. За цим рецептом буришники виходять поживні та рум’яні. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|900 г
|Бринза
|300 г
|Борошно пшеничне
|8 ст. л.
|Яйця курячі
|2 шт.
|Сіль
|за смаком
|Олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте та помийте картоплю, викладіть у каструлю, залийте водою, посоліть і варіть до м’якості. Злийте воду та потовчіть картоплю до стану пюре.
Крок 2
Додайте яйця й бринзу, ретельно перемішайте до однорідності. Всипте борошно, замісіть м’яке тісто, що трохи липне до рук, за потреби досоліть.
Крок 3
Притрусіть робочу поверхню борошном, викладіть тісто та сформуйте з нього пласт. Розділіть тісто на рівні шматочки й надайте їм форми пиріжків або зраз.
Крок 4
Розігрійте олію на сковороді, викладайте буришники та смажте на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Подавайте гарячими зі сметаною або зеленню.