Буришники – це традиційна карпатська страва, яку готують із картопляного пюре та подають як заміну хліба. Вони нагадують зрази й часто містять бринзу прямо в тісті. За цим рецептом буришники виходять поживні та рум’яні. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Картопля 900 г Бринза 300 г Борошно пшеничне 8 ст. л. Яйця курячі 2 шт. Сіль за смаком Олія для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте та помийте картоплю, викладіть у каструлю, залийте водою, посоліть і варіть до м’якості. Злийте воду та потовчіть картоплю до стану пюре.

Крок 2 Додайте яйця й бринзу, ретельно перемішайте до однорідності. Всипте борошно, замісіть м’яке тісто, що трохи липне до рук, за потреби досоліть.

Крок 3 Притрусіть робочу поверхню борошном, викладіть тісто та сформуйте з нього пласт. Розділіть тісто на рівні шматочки й надайте їм форми пиріжків або зраз.