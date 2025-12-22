Це четверте зростання вартості проїзду у міському транспорті Ужгорода за останні 5 років

В Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення з 15 до 23 грн. У разі оплати з використанням валідатора вартість квитка становитиме 18 грн.

Рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті ухвалили на засіданні виконавчого комітету у понеділок, 22 грудня.

Міський голова Богдан Андріїв участі в голосуванні не брав через конфлікт інтересів, адже тариф діятиме і для пасажирів «Ужгородського АТП 12107», співвласницею якого є племінниця мера Ужгорода Тетяна Андріїв.

Нові тарифи на послуги з перевезення пасажирів в автобусах:

18 грн – оплата проїзду з використанням валідатора та власного електронного квитка

23 грн – оплати проїзду готівкою у водія (паперовий квиток).

Тарифи почнуть діяти з суботи, 27 грудня, – з дня публікації рішення виконкому у газеті «Ужгород».

Додамо, що це четверте зростання вартості проїзду у міському транспорті Ужгорода за останні 5 років. До цього тариф збільшували у жовтні 2020 року (до 8 грн), у травні 2022 року (до 12 грн) та у червні 2024 року (до 15 грн).