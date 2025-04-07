Йдеться про територію поблизу ЖК «Будапешт» та НВК «Веселка»

Поблизу Слов’янської набережної в Ужгороді плануються звести три ЖК з підземним паркінгом на 400 автомобілів. Про це йдеться у детальному плані території, обмеженої вулицями Олександра Капуша, Перемоги, Радіщева та Слов’янською набережною, оприлюдненому на сайті міськради 10 березня.

Йдеться про територію поблизу ЖК «Будапешт» та НВК «Веселка». Ділянка має площу 15 га і розташована за 2 км від центру Ужгорода, поруч з Боздоським парком. Частину її нині займає АТ «Ужгородське АТП 12107». За інформацією Yuocontrol, співвласницею підприємства є Тетяна Андріїв – донька депутата Закарпатської облради Андрія Андріїва, який є братом мера Ужгорода Богдана Андріїва.

За містобудівною документацією, у найближчі 5 років тут планують звести три житлові комплекси, 5,7,8,10-поверховістю на 756 квартир. У кварталі, в якому проживатимуть близько 2,5 тис. мешканців, розмістять магазини, офісні приміщення, аптеку та перукарню.

Проєктовані ЖК позначено білим кольором. Фото Ужгородської міськради

Також зведуть підземний паркінг на 400 автомобілів. У найближчі 10 років територію озеленять та збудують дорогу, яка стане продовженням провулку Соляний до Слов’янської набережної. Детальний план на замовлення Управління архітектури та містобудування Ужгородської міської ради розробляло приватне проєктно-виробниче підприємство «Архново».

Додамо, що це перший затверджений детальний план в Ужгороді, оприлюднений міською радою з 2021 року. Раніше, на громадських слуханнях містяни відхилили зміни до генплану міста, а 20 березня зібрали необхідну кількість голосів під петицією про розробку нової містобудівної документації.