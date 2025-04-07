Багатоповерхівка буде розташована поруч з модерністським кварталом Малий Ґалаґов, забудова якого не перевищує 5 поверхів

Після збору близько 2,5 тис. підписів містян проти будівництва 16-поверхівки на Студентській набережній в Ужгороді Міністерство культури та стратегічних комунікацій ініціювало створення робочої групи у складі посадовців Ужгородської міськради та ОВА. Дослідивши висновок службовців, в Мінкульті заявили, що не виявили порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини під час зведення багатоповерхівки.

Йдеться про будівництво житлового будинку, заввишки 47 метрів, на Студентській набережній в Ужгороді. Багатоповерхівка буде розташована поруч з модерністським кварталом Малий Ґалаґов, забудова якого не перевищує 5 поверхів. Щоб зупинити будівництво, у 2023 році ужгородці підписали колективне звернення до голови Закарпатської ОВА, міського голови Ужгорода та керівника місцевої прокуратури. Звернення передали до Мінкульту.

За словами автора петиції, керівника «Офісу перетворень» Олександра Ровняка, упродовж 2024 року в Мінкульті відмовляли у погодженні будівництва багатоповерхівки через невідповідність проєкта містобудівній документації. У міністерстві, зокрема, наголошували на застарілості історико-архітектурного плану Ужгорода, норми якого не відповідають чинному законодавству.

«Історико-архітектурний опорний план 2013 року зроблений некомпетентно та затверджений міською радою як робочий. Документ має “пробоїну”, бо в ньому не вистачає одного маленького речення про обмеження висоти забудови, що уможливлює ці 13 (висотою у всі 16) поверхів на Студентській набережній», – зазначив 6 квітня Олександр Ровняк.

У червні 2024 року робоча група посадовців Ужгородської міськради та Закарпатської ОВА встановила, що через невизначеність в опорному плані гранично допустимої висотності та поверховості, прямих порушень під час зведення багатоповерхівки за 143 м до найближчої пам’ятки місцевого значення не виявлено. На підставі висновку робочої групи у лютому 2025 року в Мінкульті зазначили, що не бачать у зведенні багатоповерхівки у центрі Ужгорода порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

Нагадаємо, багатоповерхівку на ужгородській набережній зводить ТОВ «Поділля-Транс», засновником якої є депутат ужгородської міської ради від «Батьківщини» Віталій Коціпак. Згідно з даними YouControl, депутат є керівником та засновником ще 8 підприємств, серед яких компанія «МКВ», яка у 2022 році без дозволів збудувала п’ятиповерхівку на вулиці Митрака в Ужгороді. Тоді Закарпатська прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати забудовника знести будинок. Однак далі справа не просунулась.