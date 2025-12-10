Щоб визначити перевізника на цьому маршруті, оголосять конкурс

В Ужгороді відкрили автобусний маршрут №23, який з’єднає вул. Загорську з площею Шандора Петефі. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради у середу, 10 грудня.

За новим маршрутом «вул. Загорська – пл. Шандора Петефі» автобуси курсуватимуть через вул. Героїв 128-ї Бригади (колишня назва – 8 Березня) та залізничний вокзал. Щоб визначити перевізника на цьому маршруті, оголосять конкурс.

Окрім цього, члени виконкому Ужгородської міської ради проголосували за оголошення конкурсу на автобусні маршрути № 4 (пл. Корятовича – КПП «Ужгород»), № 5 (пл. Корятовича – Залізничний вокзал), № 19 (КПП «Ужгород» – мкрн. «Дравці»), № 26А (мкрн «Горяни» – УжНУ). Міський голова Богдан Андріїв участі в голосуванні не брав через конфлікт інтересів, адже податися на конкурси може і «Ужгородське АТП 12107», співвласницею якого є племінниця мера Ужгорода Тетяна Андріїв.

Також виконком дав згоду на продовження з 27 січня 2026 року договору з ТОВ «Паннонія Авто-центр». Щоб перевізник й надалі міг обслуговувати маршрути №7 та №8 в період воєнного стану без проведення конкурсу, з ним укладуть додаткову угоду.

За даними Youcontrol, компанія «Паннонія Авто-центр» зареєстрована у Берегові у 2006 році і належить ужгородцю В’ячеславу Сабовчику. Перевізник обслуговує популярний маршрут №7 з 2010 року.