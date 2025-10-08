Правила змінили через появу системи електронного квитка

В Ужгороді внесли зміни до правил користування міським пасажирським транспортом, затверджених у 2018 році. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 7 жовтня.

Як повідомили в Ужгородській мерії, правила змінили через те, що у місті запрацювала система електронного квитка. Серед нововведень – поява контролерів та доплата за багаж.

Як працюватимуть контролери

У коментарі ZAXID.NET керівник відділу транспорту міської ради Петро Бобик розповів, що КП «Ужгородський муніципальний транспорт» вже взяло на роботу одного контролера і планує збільшувати їх штат.

«Раніше контроль за оплатою проїзду здійснював водій. З 1 липня, після запровадження електронного квитка, з’явилися кілька видів оплати: банківською карткою, смартфоном, пільговою карткою і водій вже цього не бачить. Контролери будуть перевіряти оплату та реєстрацію пільгового проїзду», – сказав Петро Бобик.

За словами посадовця, контролери заходитимуть в автобуси, блокуватимуть валідатори та за допомогою пристрою, інтегрованого в систему електронного квитка, перевірятимуть оплату за проїзд, прикладаючи до пристрою картку, чи смартфон пасажирів.

Штраф за безквитковий проїзд пасажира, в тому числі без реєстрації, а також провезення без квитка дитини віком від 7 до 16 років, складатиме 300 грн.

Скільки доплачувати за багаж

Зі змінами до правил користування міським пасажирським транспортом в Ужгороді ввели також плату за перевезення багажу. Вона становитиме 15 грн.

«До цього часу перевезення багажу здійснювалося коштом перевізника, хоча в багатьох містах оплату за це стягують. У багажу є чіткі параметри, які ми не змінювали – це вантаж, розміром понад 100х50х30 см і вагою від 10 до 40 кг. Ручна поклажа не оплачується і до неї ми внесли легкий персональний транспорт: самокати, моноколеса, дитячі візочки, санки та крісло колісне», – зазначив Петро Бобик.

В Ужгородській міськраді підтвердили, що наразі валідатори встановлені у всіх автобусах КП «Ужгородський муніципальний транспорт» та приватних перевізників, а власниками транспортних карток є 20 тис. мешканців міста.