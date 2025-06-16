Оператором автоматизованої оплати проїзду в Ужгороді є львівська компанія «КМС»

У 40 автобусах «Електрон» КП «Ужгородський муніципальний транспорт» та у 48 автобусах трьох приватних перевізників встановили валідатори для оплати проїзду. Також пасажири можуть оплатити проїзд готівкою у водія, однак у майбутньому цей спосіб оплати буде дорожчим.

Як повідомили в Ужгородській міській раді 16 червня, наразі у всіх автобусах громадського транспорту доступна безконтактна оплата проїзду за допомогою банківських карток з підтримкою NFC (Visa, Mastercard тощо) та смартфонів через сервіси Apple Pay, Google Pay.

«Оплата проїзду здійснюється шляхом прикладання картки або смартфона до валідатора при вході в автобус. Успішна валідація супроводжується текстовим повідомленням “Успіх” на зеленому фоні та відповідним звуковим сигналом. Можливість оплати готівкою у водія залишається, однак цей спосіб оплати за проїзд у майбутньому буде дорожчим», – зазначили в міськраді.

Пасажирам-пільговикам, які вже отримали картку ужгородця, потрібно валідувати (реєструвати) пільговий проїзд у громадському транспорті міста.

Нагадаємо, оператором автоматизованої оплати проїзду на міських автобусних маршрутах в Ужгороді є львівська компанія «КМС», яка належить Роману Шлюзу та Роману Таратулі. Згідно з договором, укладеним з виконкомом Ужгородської міськради у 2022 році, валідатори в автобусах встановили безкоштовно. Оператор отримуватиме комісію у розмірі 8 % від загальної суми оплачених пасажирами квитків.