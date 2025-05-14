На маршрути №№18 і 24 додатуть по ще одному автобусу

В Ужгороді відкрили новий автобусний маршрут №26А (Горяни – УжНУ через площу Шандора Петефі) та оголосили конкурси на маршрути №№4,5 і 19, які тривалий час не обслуговувалися. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради 14 травня.

Маршрут №26А матиме протяжність 8,5 км. За умовами конкурсу його обслуговуватимуть 3 автобуси, місткістю не менш, ніж 80 пасажирів. З мікрорайону «Горяни» до Ужгородського національного університету (БАМ) можна буде дістатися щоденно з 6:30 до 20:40. Інтервал – 40 хв у робочі дні, та година – у вихідні.

Також міськрада вирішила відновити роботу популярних маршрутів №4 (пл. Корятовича – КПП «Ужгород» (через вул. Верховинську, Лозову, Сріблясту) і №19 (КПП «Ужгород» – Дравці через пл. Шандора Петефі). За умовами конкурсу, на маршруті №4 їздитиме один автобус раз на годину з 6:50 до 21:00, а на маршруті №19 – два автобуси з інтервалом 80 хв з 6:30 до 22:00.

Окрім цього, оголошено новий конкурс на маршрут №5 (пл. Корятовича – залізничний вокзал). Його обслуговуватимуть 2 автобуси з інтервалом 30 хв з 6:45 до 21:00.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв не брав участі у голосуваннях під час розгляду питань про нові автобусні маршрути через конфлікт інтересів, адже податися на конкурси може і «Ужгородське АТП 12107», співвласницею якого є племінниця мера Ужгорода Тетяна Андріїв.