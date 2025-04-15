Нову автобазу для комунальних автобусів Ужгорода за 155 млн грн зводить ТОВ «Перспектива КТ»

Працівники БЕБ викрили посадовців департаменту міської інфраструктури Ужгородської мерії у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, посадовці у змові з підрядником, що будує автобазу для КП «Ужгородський муніципальний транспорт», розтратили 5 млн грн з бюджету міста.

«Детективи оглянули місце, де мало б проходити будівництво та зафіксували відсутність будь-яких виконаних робіт. Тоді як за документами на цій ділянці вже завершено комплекс бетонних робіт, зокрема з облаштування фундаменту. Крім того, підряднику за проведені роботи перераховано понад 8 млн грн. Загальна вартість будівництва становить понад 155 млн грн», – повідомили 15 квітня в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області.

За даними Prozorro, йдеться про будівництво автотранспортної бази по вул. Загорській для КП «Ужгородський муніципальний транспорт». Тендер на 155 млн грн у травні 2024 року без конкурентів виграло ТОВ «Перспектива КТ» – ужгородська фірма, яка належить місцевому бізнесмену Андрію Кічуку.

До 27 грудня 2025 року компанія має завершити зведення нового АТП для комунальних автобусів, які досі паркувалися на території «Ужгородського АТП 12107». Як писав ZAXID.NET, на місці приватної автобази, що належить родині мера Ужгорода Богдана Андріїва, зведуть багатоповерхівки, і зараз для комунального автобусного парку влаштовують нове місце.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем посадовцям Ужгородської міської ради загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.