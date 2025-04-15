Слідчі дії проходять у Департаменті міської інфраструктури

У вівторок, 15 квітня, у департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради з обшуками прийшли працівники Бюро економічної безпеки. Про це ZAXID.NET повідомили в Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області.

Фотографіями з місця події поділився депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. За його інформацією, обшуки у посадовців тривають в межах кримінального провадження за ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

«Силовики перевіряють інформацію щодо можливого нецільового використання бюджетних коштів, виділених на створення нового автотранспортного підприємства в Ужгороді», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Факт проведення обшуків підтвердили ZAXID.NET у БЕБ Закарпаття, більше інформації пообіцяли надати згодом.

Зазначимо, Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради очолює Даніелла Геворкян, яка у 2016-2024 роках керувала «Архітектурно-планувальним бюро» Ужгородської міської ради. У вересні 2024 року під час обшуків у кабінеті посадовиці АПБ Ольги Вдовіної, яка була посередницею у схемі одержання хабарів, виявили 5 тис. доларів. Їй оголосили підозру за надання неправомірної вигоди та шахрайство.

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