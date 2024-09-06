Підозрювана була посередницею у схемі одержання хабарів працівниками АПБ

У п’ятницю, 6 вересня, СБУ провела обшуки в Департаменті міської інфраструктури та КП «Архітектурно-планувальне бюро» Ужгородської міської ради. Під час обшуків у кабінеті посадовиці АПБ Ольги Вдовіної, яка була посередницею у схемі одержання хабарів, виявили 5 тис. доларів. Їй оголосили підозру за надання неправомірної вигоди та шахрайство.

Про обшуки СБУ в Ужгородській міській раді повідомили джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах. Обшуки проводилися одночасно у Департаменті міської інфраструктури, який очолює Віталій Гільтайчук, та комунальному підприємстві «Архітектурно-планувальне бюро» Даніелли Геворкян.

У кабінеті працівниці АПБ Ольги Вдовіної працівники СБУ виявили 5 тис. доларів. За інформацією депутата Ужгородської міської ради, це частина з 15 тис. доларів хабара, яку чиновники вимагали від підприємця за дозвільні документи на будівництво.

Ользі Вдовіній повідомили про підозру за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) та ст.190 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 4 років ув’язнення.

Додамо, що за інформацією аналітичного порталу Youcontrol, КП «Архітектурно-планувальне бюро» Ужгородської міської ради останні 9 років очолює Даніелла Геворкян. До цього вона працювала керуючою справами міськвиконкому. На місцевих виборах 2015 року вона балотувалася в депутати Ужгородської міської ради від «Європейської партії України».