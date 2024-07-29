У 2020 році Олександру Зотову (праворуч) судили за передачу в приватну власність частини скверу в Ужгороді

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру начальниці управління ДАБК Ужгородської міської ради Олександрі Зотовій у зловживанні службовим становищем та підробці документів на землю. Вона дозволила ввести в експлуатацію торгово-житловий комплекс та багатоквартирний житловий будинок без сплати забудовником пайової участі на розвиток інфраструктури Ужгорода, що призвело до 1,5 млн грн збитків. Посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення.

Про підозру начальниці управління Ужгородської міськради повідомили у ТУ БЕБ у Закарпатській області 29 липня. За інформацією місцевого депутата Віталія Глаголи, йдеться про очільницю управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олександру Зотову.

«За даними слідства, у травні 2020 року Зотова ввела в експлуатацію торгово-житловий комплекс по вул. Гаджеги (колишня Радіщева), а в липні 2020 року — ще один багатоквартирний житловий будинок на вул. Миколи Бобяка, 13», — написав Віталій Глагола у Telegram.

У БЕБ зазначили, що внаслідок зловживань чиновниці державі завдано збитків на понад 1,5 млн грн.

«Посадовиця, зловживаючи службовим становищем в інтересах забудовників, склала завідомо підроблені документи та ввела в експлуатацію об’єкти будівництва без сплати забудовником пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Ужгорода», — інформують в Бюро економічної безпеки.

За зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення Олександрі Зотовій загрожує до 6 років позбавлення волі.

Додамо, що Олександра Зотова керує управлінням ДАБК Ужгородської міськради з 2018 року. У 2020 році її судили за передачу в приватну власність частини скверу в Ужгороді.