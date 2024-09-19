Отримати картку можуть ужгородці та внутрішньо переміщені особи, які мають підстави на пільговий проїзд

У четвер, 19 вересня, у Центрі надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради почали видавати «Муніципальні картки ужгородця» для безоплатного проїзду в автобусах. Отримати картку можуть ужгородці та внутрішньо переміщені особи, які мають підстави на пільговий проїзд.

Як повідомили у прес-службі міської ради, отримати пільгову картку можна у ЦНАПі на Поштовій площі,3 за попереднім записом. Обрати дату та час прийому можна за телефонами 050-054-40-08 або (0312) 42-80-28/1 у робочі дні із 09:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00).

«Видача карток здійснюватиметься і вже зареєстрованим у Єдиному соціальному реєстрі громадян ужгородцям, і тим містянам, хто не встиг зареєструватися, і внутрішньо переміщеним особам – хто має підстави на пільговий проїзд», – зазначили в Ужгородській міськраді.

Фотографію для пільгової картки робитимуть у ЦНАПі при поданні документів

Для внесення інформації до Єдиного соціального реєстру необхідно подати оригінали:

заяви за встановленою формою;

документа, що посвідчує особу заявника (паспорт або ID-картка), який має право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в Ужгороді;

ідентифікаційного номера платника податків;

документа, який підтверджує місце реєстрації заявника (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи);

документ, який підтверджує право на пільгу (довідка МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю, учасника бойових дій, ЧАЕС, дитини з багатодітної сім’ї та інші документи, які можуть підтвердити право заявника на пільговий проїзд);

письмову згода на обробку персональних даних заявника, а також передачу відомостей про нього із Реєстру третій особі.

Ужгородцям, дані яких уже внесено у реєстр, для отримання картки необхідно надати:

документ, що посвідчує особу заявника (паспорт або ID-картка), який має право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в Ужгороді;

ідентифікаційний номер платника податків;

документ, який підтверджує місце реєстрації заявника (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи);

документ, який підтверджує право на пільгу (довідка МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю, учасника бойових дій, ЧАЕС, дитини з багатодітної сім’ї та інші документи, які можуть підтвердити право заявника на пільговий проїзд).

Процедура видачі карток займає до 10 хвилин для тих громадян, які вже раніше реєструвалися, і близько 20 хвилин для людей, які приходять уперше. За цей час працівник міськради опрацьовує документи, робить фото та видруковує картку.

В Ужгородській мерії кажуть, що в автобусах КП «Ужгородський муніципальний транспорт» послуга повноцінно запрацює із початку 2025 року, коли завершать процес встановлення необхідного обладнання, у приватних перевізників – із середини 2025 року.

«Заплановано до кінця року видати картки всім, хто має право на пільговий проїзд – й ужгородцям, і переселенцям, які зареєстровані у місті», – зазнчили в міськраді

Картки для пільгового проїзду школярам видаватимуть централізовано у закладах освіти. Документ також замінить учнівський квиток.