Водіям, диспетчерам і контролерам виготовлять службові картки

В Ужгороді виготовлять картки для проїзду в автобусах пільговим категоріям населення, школярам та службовцям громадського транспорту. Основні вимоги та вигляд персоналізованих транспортних карток, затвердили на засіданні виконавчого комітету 24 липня.

Як повідомили в Ужгородській міській раді, картки будуть трьох видів – учнівська, пільгова та службова. Остання видаватиметься персоналу громадського транспорту – водіям, диспетчерам, контролерам.

Вигляд персоналізованих транспортних карток затвердили на засіданні виконавчого комітету

На засіданні виконкому також затвердили порядок оформлення та видачі персоналізованої транспортної картки з переліком пільгових категорій населення, які мають право безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті. Серед них – пенсіонери, учасники бойових дій, ветерани органів внутрішніх справ, рідні загиблих військовослужбовців, особи з інвалідністю, діти-сироти та інші.

У свою чергу, школярі платитимуть 50% вартості квитка – у період з 1 вересня по 31 травня, за винятком вихідних і святкових днів.

Як і коли видаватимуть пільгові картки ужгородцям та зареєстрованим у місті внутрішньо переміщеним особам, в Ужгородській міській раді повідомлять за кілька днів.