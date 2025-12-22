Білорусь таємно будує завод з виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів радянських калібрів – 122 та 152 мм. Проєкт має стратегічне значення для Росії, оскільки продукцію підприємства планують експортувати та використовувати у війні проти України. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» розповів представник ініціативи білоруської опозиційної організації BELPOL Володимир Жигар.

За його словами, державний проєкт під назвою «Участок» реалізується в Білорусі з листопада 2023 року на підставі таємного розпорядження самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Завершити будівництво планують до грудня 2026 року.

Ключовим оператором визначено спеціально створений «Завод корпусних виробів», який у перспективі має стати основою нової галузі боєприпасного виробництва в Білорусі. Засновниками підприємства є компанія «Волатавто» та державне підприємство «Завод точної електромеханіки», а курує державний військово-промисловий комітет РБ.

За інформацією BELPOL, виробничі потужності розміщують у Слуцькому районі Мінської області – на території колишнього військового арсеналу поблизу сіл Павлівка та Шищиці. Раніше медіа припускали, що на цій ділянці може зводитися закрита військова база, пов’язана з розміщенням російських стратегічних ракетних систем, зокрема комплексу «Орєшник».

Однак наявні в BELPOL документи, включно з інженерними кресленнями, свідчать: на цій території зводиться саме виробництво боєприпасів повного циклу, а не база для стратегічних ракет.

«Це не сховище і не позиційний район ракет. Це – індустріальний об’єкт, який має забезпечувати масове виробництво боєприпасів, працювати у кооперації з Росією та орієнтуватися на потреби війни проти України», – зазначив Володимир Жигар.

Він також звернув увагу, що Білорусь не виготовляє ключові компоненти для вибухових речовин, що робить проєкт критично залежним від імпорту технологій і матеріалів. Основними партнерами у створенні заводу виступають Росія та Китай.

«Росія постачає технологічні лінії, комплектуючі, займається підготовкою персоналу та, вочевидь, буде основним постачальним вибухових речовин та пороху. Китай, за нашими даними, забезпечує постачання лінії заливного спорядження головних частин 122 мм, бере участь у підготовці персоналу і постачанні вибухових речовин. Також ведуться переговори з Іраном і Пакистаном», – повідомив Жигар.

Раніше повідомлялось, що Китай влітку 2025 року суттєво наростив експорт компонентів для російських дронів на оптоволокні. Китай також продовжував постачати кабелі до України, але в значно менших обсягах.