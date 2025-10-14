Російський дрон на оптоволокні

Китай протягом літа суттєво збільшив продажі російським виробникам безпілотників кабелів та літій-іонних акумуляторів, які є ключовими компонентами для оптоволоконних дронів. Ці дрони російські окупанти масово використовують на війні в Україні. Про це в понеділок, 13 жовтня, повідомила газета The Washington Post.

Пекін неодноразово заявляв, що займає нейтральну позицію щодо російсько-української війни, а китайські виробники, на яких припадає 80% світового ринку комерційних дронів, скоротили прямий експорт готових дронів до Росії.

Водночас Пекін дозволив масштабне постачання до Росії компонентів для волоконно-оптичних дронів, які все частіше використовують росіяни, оскільки вони менш вразливі до перехоплення.

Тонкий скляний кабель, за допомогою якого працюють такі дрони, розмотується під час польоту на відстань понад 20 км.

«Від них (йдеться про оптоволоконні дрони, – ред.) важко захиститися. І вони можуть завдати значної шкоди», — сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS) Семюел Бендетт.

За даними китайської митниці, з липня по серпень 2025 року постачання китайських волоконно-оптичних кабелів до Росії зросли майже вдесятеро. У травні й червні Китай експортував до країни-агресорки близько 191 тис. та 209 тис. км кабелів відповідно, а в серпні – 527 тис. км.

Китай також продовжував постачати кабелі до України, але значно менше: за останніми наявними даними, у серпні Україні продали лише 115 км кабелів.

Водночас експорт літій-іонних акумуляторів з Китаю до Росії також різко зріс протягом літа до рекордних 54 млн доларів у червні, а потім дещо знизився до 47 млн доларів у серпні. Експерти вважають, що ці батареї, ймовірно, використовувалися у виробництві дронів, оскільки Росія не виробляє багато електромобілів чи електроніки.

Тим часом експорт літій-іонних акумуляторів до України за той самий період становив лише 11-12 млн доларів на місяць.

Раніше повідомлялось, що Китай надає Росії дані супутникової розвідки для підготовки ракетних ударів по Україні. Зокрема, для атак на об’єкти, які належать іноземним інвесторам.