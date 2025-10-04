Китай ділиться з Росією супутниковими розвідданими для обстрілів України

Китай надає Росії дані супутникової розвідки для підготовки ракетних ударів по Україні. Зокрема, для атак на об’єкти, які належать іноземним інвесторам. Про це повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров у коментарі «Укрінформу».

«Є факти високого рівня взаємодії Росії й Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам», – цитує «Укрінформ» Олега Александрова.

Водночас співробітник Служби зовнішньої розвідки не уточнив, скільки та які саме об’єкти Росія уразила в Україні за допомогою розвідданих з Китаю.

Зауважимо, що вперше про військову співпрацю Китаю та Росії повідомив президент України Володимир Зеленський. Наразі відомо, що Росія отримує від Китаю зброю, порох, верстати, спецхімію для вибухівок, а також деталі для виробництва безпілотників. Крім того, у серпні 2025 року на збитому російському ударному безпілотнику «Гербера» виявили відео, зняте на китайському заводі під час випробовування камери.

Додамо, що у серпні 2025 року Росія щонайменше двічі атакувала в Україні енергетичні об’єкти Азербайджану. Російські обстріли прокоментував президент Азербайджану Ільхам Алієв, звинувативши Росію у навмисних ударах.

Крім того, в ніч на четвер, 21 серпня, росіяни атакували завод «Флекстронікс» американської компанії Flex International – одного зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки.