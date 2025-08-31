На камері російського БпЛА виявили відео, зняте на заводі у Китаї

На збитому російському ударному безпілотнику «Гербера» виявили відео, зняте на китайському заводі під час випробовування камери. Про це у суботу, 30 серпня, повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

За даними OSINT-спільноти «Кіберборошно», російський БпЛА «Гербера» використовував камеру моделі A40 Pro, що виробляють на китайському заводі Viewpro. На сайті заводу вказане його розташування: науковий парк Аотексінг, що розташований у районі Наньшань міста Шеньчжень.

«Кіберборошно» підтвердило, що відео, виявлене на російському дроні, було записано саме там.

«Хоча адреса, надана на вебсайті, неправильно відображається в Google Maps, після перекладу її китайською мовою та перевірки через Baidu (китайська пошукова система, – ред.)ми підтвердили геолокацію зі 100% впевненістю», – наголосили OSINT-аналітики.

«Гербера» – російський ударний безпілотник, розроблений у 2024 році. Він є спрощеною версією ударного БпЛА Shahed або «Герань-2». «Гербера» оснащений 4G-модемом для передачі відео в режимі реального часу й здатний використовувати українські мобільні мережі для комунікації. Без бойового навантаження БпЛА може долати відстань до 300 км, що дозволяє використовувати дрон не тільки для ударів, а й для аеророзвідки.

Зауважимо, що 17 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський вперше повідомив про постачання Росії товарів військового призначення з Китаю. Тоді він розповів, що Москва отримала від Пекіну зброю та порох. 25 травня керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, що КНР постачає спецхімію, порох та верстати на 20 російських оборонних заводів.

У травні 2025 року російські так звані воєнкори повідомили, що окупанти отримали на озброєння лазерну систему ППО Silent Hunter, вироблену китайською компанією. Росіяни використовують Silent Hunter для збиття українських дронів.

Крім того, за даними української розвідки, ударні безпілотники V2U, що застосовуються росіянами на Сумщині, складаються переважно з деталей китайського виробництва. Також розвідники виявили у цьому БпЛА комплектуючі з Японії, Ірландії та США.

Попри це китайське МЗС у червні 2025 року категорично заперечило постачання військової допомоги Росії. Також зовнішньополітичне відомство Китаю заявило, що країна здійснює суворий контроль над експортом товарів подвійного призначення. Попри заяви МЗС Китаю, у серпні цього року стало відомо, що співпраця з китайськими підприємствами дозволяє Росії виробляти дефіцитну спецхімію, яку використовують у виробництві вибухівки для військових цілей.