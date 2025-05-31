Китайський лазерний комплекс Silent Hunter на озброєнні Росії

Російські військові отримали на озброєння лазерну систему ППО Silent Hunter, вироблену китайською компанією. Окупанти використовують турель з лазером для збиття дронів. Про це повідомили російські так звані воєнкори, передає «Мілітарний».

Лазерну систему ППО використовує російська мобільна група протиповітряної оборони спеціального підрозділу «Кочевник». Окупанти опублікували відео випробовування китайської лазерної ППО. Також росіяни заявили, що за допомогою Silent Hunter збили український безпілотник «Щедрик», а також Skywalker X8 та БпЛА-приманку Distractor. Ймовірно лазерний китайський комплекс росіяни отримали ще восени 2024 року, але вперше продемонстрували його лише зараз.

Як зазначає «Мілітарний», Silent Hunter, або LASS – турель з оптоволоконним лазером потужністю 30 кВт, вироблена Китайською академією інженерної фізики. Турель встановлюється на шасі позашляховика. Заявлено, що за допомогою рада та оптичної станції система може виявляти, відстежувати та знищувати цілі на відстані від 1 до 5 км. Зокрема, Silent Hunter нібито здатна знищити БпЛА на відстані 1,5 км, а засліпити його камери на відстані до 3 км.

Зауважимо, що українські військові також мають на озброєнні лазерну зброю. Зокерма, у квітні 2025 року Сили безпілотних систем вперше показали українську лазерну зброю «Тризуб». Українська розробка здатна знищувати ударні безпілотники, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км, а гелікоптери, літаки та розвідувальні БпЛА – на відстані до 5 км. Водночас «Тризуб» може засліпити БпЛА, крилаті ракети, гелікоптери та літаки на дистанції до 10 км.

Нагадаємо, вперше про військову допомогу Росії з боку Китаю повідомив президент України Володимир Зеленський 17 квітня 2025 року. Тоді він повідомляв, що Москва отримала від Пекіну зброю та порох. 25 травня керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів, що КНР постачає на 20 російських оборонних заводі спецхімію, порох і верстати.

Наприкінці травня 2025 року Володимир Зеленський повідомив, що Китай припинив продавати Україні квадрокоптери DJI Mavic, які застосовують військові, однак продовжує постачати їх до Росії.

Також відомо, що на боці Росії проти України воюють близько 200 китайців.